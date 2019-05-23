Hindistan’da parlamento seçimini başbakan Modi’nin partisi kazandı

Hindistan’da başbakan Narendra Modi’nin Hindistan Halk Partisi (BJP), ülkede 7 aşamada yapılan parlamento seçimlerinin galibi oldu.
Hindistan Seçim Komisyonu’ndan gelen ilk verilere göre, Hindistan Halk Partisi (BJP), parlamentonun alt kanadı Lok Sabha’daki (Halk Meclisi) 542 sandalyenin 299’unu kazanmış, tek başına hükumet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşmış görünüyor.
Başbakan Narendra Modi seçim sonuçlarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hindistan yine kazandı!” ifadesini kullandı.
Hindistan’da dünyanın en uzun seçimi olan parlamento seçimleri 7 aşamada gerçekleştirildi ve seçimde yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmen oy kullandı.
Seçimin kesin sonuçlarının en erken bu akşam açıklanması bekleniyor.