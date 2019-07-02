Hindistan’da sel: 16 ölü

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai’de 24 saattir devam eden şiddetli yağışlar sonucu şehirde sel meydana geldi ve acil durum ilan edildi.

Hindistan televizyon kanalı NDTV’de yer alan habere göre, meydana gelen selde toplamda 16 kişi hayatını kaybederken, şehirdeki havaalanlarını su bastı ve birçok uçuşun ertelenmesine neden oldu.

Tren seferlerine de geçici olarak ara verildi. Yetkililer, durumu ‘sivil toplum denetim’ odasından takip ederken, Hindistan donanması da selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olması için ekip gönderdi.

Malad yerleşim alanında ise şiddetli yapışlar sonucu istinat duvarı çöktüğü belirtilirken, olayda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ağır yaralandığı ve 10 yaşındaki bir kız çocuğunun da enkaz altında kaldığına değinildi. Kalyan’da ise bir okul duvarı iki evin üzerine düşerek 1’i çocuk 3 kişinin ölümüne neden oldu.

İlginizi çekebilir: Trabzon'daki felaketin üzerinden 14 gün geçti: Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Ayrıca, meydana gelen sel nedeniyle vatandaşlara ‘acil durum olmadıkça evden çıkmayın’ çağrısı yapılırken, şehirde eğitime ara verildi ve özel sektördeki firmalar çalışanlarından evden çalışmalarını istedi.

