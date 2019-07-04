Hindistan’da sıcak hava dalgası: En az 100 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan’da bu yaz yaşanan yoğun sıcak hava dalgaları en az 100 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı. Sıcak hava dalgalarının gelecek yıllarda kötüleşmesi beklenirken, ülkenin kimi bölgelerinin artan sıcaklıklar sebebiyle yaşanılamaz hale geleceği söyleniyor.

CNN’in haberine göre Hindistan’da olağan koşullarda Mart ve Temmuz ayları arasında yaşanan sıcak hava dalgaları, Temmuz ayında başlayan yağmurlarla birlikte yatışıyor. Ancak son yıllarda sıcak hava dalgalarının giderek yoğunlaştığı ve daha sık yaşanmaya başladığı aktarılıyor.

Yetkililere göre Hindistan iklim değişikliklerinden en kötü eklenecek ülkeler arasında bulunuyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) iklim profesörü Elfatih Eltahir, “Sıcak hava dalgalarının geleceği iklim değişikliğinin azalması durumunda bile şimdikinden daha kötü görünüyor, iklim değişikliği durdurulmazsa bundan çok daha kötü olacak” diyor.

OKULLAR BEŞ GÜNLÜĞÜNE KAPATILDI

Haziran ayında Delhi’de sıcaklık 48 dereceye ulaşarak, bu ayda kaydedilmiş en yüksek sıcaklığı gördü. Başkentin batısında sıcaklıklar 50,6 santigrat dereceye kadar yükselirken, Hindistan’ın en yoksul eyaletlerinden Bihar’da sıcaklıklar sebebiyle beş gün boyunca okullar kapatıldı.

Hükümetin sıcak hava dalgaları sırasında insanlara “içeride kalma” çağrısında bulunduğu, ancak bu çağrıların “milyonlarca kişinin her gün çalışmak zorunda olduğu” ülkede yaşanan ölümlere engel olamadığı aktarılıyor.

DÜNYA EN SICAK HAZİRAN AYINI YAŞADI

Geçtiğimiz Haziran ayının, kayıtlara geçen en sıcak Haziran ayı olduğu açıklandı.

Bundan önceki rekor Haziran 2016’ya aitti.