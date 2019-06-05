Hindistan’da termometreler 50’yi gösterdi

Hindistan’da termometreler 50 dereceyi gösterdi. Halk, aşırı sıcaklara karşı uyarıldı.

Hindistan hükümeti, hava sıcaklığının başkent Yeni Delhi dahil bazı eyaletlerde 46 dereceye, Rasjasthan eyaletinin Churu kentinde ise 50 dereceye yükselmesi üzerine halkı uyardı. Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcakların insan sağlığı etkisi üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu ifade ederek, Hindistan halkına yapılması ve yapılmaması gerekenleri hatırlattı.

Bakanlık, halka yerel saatle 12.00-15.00 arasında gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları, şemsiye, şapka ya da havlu kullanmaları, gölgelik mekanlarda bulunmaları uyarısında bulundu.

Sağlık yetkilileri ise, aşırı sıcaklarda ayran ya da Hindistan’da yapılan geleneksel bir içecek olan lassi tüketilmesinin daha faydalı olacağını ifade ederek, alkol, çay, kahve ve gazlı içeceklerin tüketilmemesi uyarısında bulundu.

Lassi nedir?

Lassi Hindistan ve Pakistan’da yaygın olarak tüketilen yoğurtlu bir yaz içeceğidir. Ayrana benzeyen krema kıvamındaki lassi yoğurt, süt,meyve, baharat ve şekerle hazırlanır.Ayrıca tuzlu ve baharatlı çeşitleri de vardır. Tuzlu lassi kimyon ile tatlandırılır. Matka denilen özel toprak bardaklarda buz gibi soğuk içilen Hint mutfağının geleneksel ferahlatıcı içeceği ülkenin geleneksel tıp yöntemi Ayurveda’da önerilen probiyotik içeren besleyici ve sağlıklı bir karışımdır. Serinletici bir içecek olan meyveli lassi kahvaltı içeceği olarak da tüketilir.