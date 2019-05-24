Hindistan’da yangın çıkan eğitim merkezinde öğrenciler camdan atladı

Hindistan’da bulunan bir eğitim merkezinde yangın çıktı. En az 18 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen yangında, öğrencilerin camdan atladığı görüntüler amatör kameralara yansıdı.

Yerel medya, yangının binanın 3’üncü ve 4’üncü katlarında çıktığını, hayatını kaybedenlerin çoğunun 14 ila 17 yaşları arasında öğrenciler olduğunu; itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını duyurdu.

Ayrıca, bina sahiplerine ulaşılamadığı; binanın işleyen bir yangın çıkış merdivenine sahip olmadığı belirtilirken; yerel halkın arama kurtarma çalışmalarına yardım ettiği duyuruldu.