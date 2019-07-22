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22.07.2019
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Hindistan’ın geçen hafta son anda ertelenen Ay görevi başlatıldı

birgun.net birgun.net

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), geçtiğimiz hafta başında teknik aksaklık nedeniyle fırlatmaya 56 dakika kala uzaya durdurulan Chandrayaan-2’nin fırlatılma işlemini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sanskrit dilinde “Ay aracı” anlamına gelen Chandrayaan-2 Hindistan’ın Andhra Pradeshşehrindeki Sriharikota adasında bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi’nden bu sabah (22 Temmuz) yerel saatle 05:13’te ayrıldı.

Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan 3.8 ton ağırlığındaki Chandrayaan-2, 2 ay sürecek yolculuğunun ardından önce uydu modülünü Ay yörüngesine bırakacak, ardından Ay’ın yüzeyine iniş yaparak, güney kutbu çevresinde Ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak.

Başarılı olması halinde Hindistan, ABD, Sovyetler Birliği ve Çin’den sonra Ay yüzeyine yumuşak iniş yapabilen dördüncü ülke olacak.

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