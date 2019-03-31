Hint gazeteci Rama Lakshmi: Feministler kalıtsal sistemleri sorgulamalı!

HANDE GAZEY

Yeni Zelanda’daki saldırının ardından ülkede kadınlar tarafından, başbakan Ardern’in de dahil olduğu, “bir dayanışma sembolü olarak” başörtüsü takma kampanyası başlatıldı. Ardern, bunu “ülkedeki Müslüman kadınların kendilerini yalnız hissetmemeleri için” yaptığını ifade etti.

Saldırı, göçmen karşıtlığı, etnik ve dinsel ayrışmalar ve bunların nedenleri üzerine tartışmaları arttırırken; Yeni Zelanda’daki başörtüsü takma kampanyasına yönelik de bir tartışma başladı.

Örneğin İranlı kadınların kamusal alanlarda başlarını açarak çektirdikleri fotoğrafları protesto amacıyla sosyal medyada paylaştıkları ‘Benim Gizli Özgürlüğüm’ kampanyasının başlatıcısı olan gazeteci Masih Alinejad, bu duruma yönelik eleştirisini “Yeni Zelanda liderinin ve kadınların gösterdiği merhamete hayranlık duydum ama dayanışma göstermek amacıyla birçok ülkede kadınlara karşı en görünür baskı araçlarından birini kullanmanız kalbimi kırdı. Bu yüzden onları ayn zamanda, zorunlu başörtüsüne karşı mücadele ettikleri için dövülen, hapsedilen, cezalandırılan kadınlarla, bizimle, kız kardeşliklerini ve dayanışmalarını göstermeye davet ediyorum.” cümleleri ile dile getirdi. Aynı şekilde Hindistan’da gazeteci olan Rama Lakshmi de sosyal medya hesabından “Türban neden Yeni Zelanda’daki terörist saldırının kurbanlar için bir ‘dayanışma gösterme’ sembolü? Daha iyi yollar yok mu? Post-modernizm, ‘tercih feminizmini’ (choice feminism: bir kadının bireysel tercihlerinin, doğası gereği, feminist olduğunu iddia eden yaklaşım) yarattı anladık; ama feminizmimin ana öğelerinden biri de dinin kadınlara özel olarak dayattığı prangaları sorgulamak” diyerek Yeni Zelanda’da türbanın bir dayanışma sembolü olarak ifade edilmesini eleştirdi.

Biz de gazeteci Rama Lakshmi ile bu eleştirisinden hareketle, feminizmin, dini ve kültürel sembollere bakışından dünyada sağın yükselişine ve elbette feminist hareketin dünyada ve Hindistan’daki biriktirdiklerine uzanan bir söyleşi yaptık.



• Türbanın Yeni Zelanda’daki saldırının kurbanları için bir dayanışma sembolü olarak kullanılmasını eleştirdiniz ve feminizmin dinin kadınlara dayattıklarını sorgulaması gerektiğini belirttiniz. Sizce neden türban bir dayanışma ve kimi zamanda bir özgürlük sembolü olarak ifade ediliyor?



Politik bir sembol olarak türbanın son birkaç on yıllık yolculuğunda, apaçık kadın karşıtı bir simge olarak ele alınmaktan kültürel bir meydan okuma olarak görülmeye uzanan bir dönüşüm var. Ben Batılı bir kadın değilim ve Hintli bir kadın olarak da kültürün kadınların sırtına nasıl haksızca yüklendiğine dair bir iki şey biliyorum. Hindu bir kadın olarak kültürün ve dinin emriyle kımıldayamaz hale gelmeyi ve seçeneksiz bırakılmayı deneyimledim. Ama bu aynı zamanda bu tür kalıtsal sistemleri daha erken yaşlarda sorgulamama sebep oldu.



‘İslamofobi’ diye bir şey ortaya atılmadan çok önce, türbanı ve onun Hindu versiyonu ‘ghoonghat’ı kadın bedenini, cinselliğini ve kadınların yaşamlarını kontrol etmek için tasarlanmış baskıcı önlemler olarak ele almayı öğrenmiştim. Ve bunları tanımlamanın, ele almanın başka bir yolu da yok.



Sonra iki şey oldu. Bir tanesi ‘tercih feminizmi’ ve diğeri de ‘islamofobi’ olarak adlandırılan dalga. Kültürelcilik ya da kültürel rölativizm fikri de türbana yönelik bu eleştirileri ortadan kaldırmaya katkıda bulundu. Tüm bunlar dünya genelinde liberal feministlerin dini/kültürel sembollere bakışını değiştirdi. Bazı müslüman kadınlar, özellikle 11 Eylül sonrası dünyada, türbanı kucakladıklarında, bu bir meydan okuma, kültürel ısrar ve dini özgürlük eylemi haline geldi.



Bu fenomeni anlamakla beraber, türbanın bu şekilde kutsanması benim için rahatsız edici. Ayrımcı olmadığımı göstermem için türban gibi bir sembole ihtiyacım yok. Fakat maalesef ‘islamofobi’ye karşı mücadele denilen olgu bu sembollerin fetişleştirilmesine ve sorgulanmadan kucaklanmasına evrildi.



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• Bu noktada öncelikle feminizmin din ve dini semboller ile kurduğu ilişkiye bakacak olursak, ne söylemek istersiniz?



Feminizm, siyasetin temel biçimlerinden biri ve aynı zamanda politik ve kültürel bir eleştiri yöntemidir. Uzun yıllar boyunca dindar bir Hindu idim ve kendimi bir feminist olarak tanımlıyordum. Dinin kadınlara yönelik ayrımcı yaklaşımını sorguluyor ama dini vecibelerimi yerine getirmeye devam ediyordum. Ta ki ikisinin bir arada olamayacağını anladığım zamana kadar. Dini yapıların temelde patriyarkal ve kadınlara karşıt olduğuna inanıyorum. Dini ritüeller her zaman erkeklere öncelik verir ve kadınları destekleyici pozisyonlara iter. Bir feministin sürekli olarak bu tür kalıtsal sistemleri sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Ama elbette feminist hareket dindar kadınlara dair bir ayrımcılığa sahip olmamalı. Feminizm tüm kadınları temsil eder. Türbanlı bir feministi sorgulamayacağız elbette, ama türbanı sorgulamaya devam edeceğiz. Kadınların bu sistem içerisindeki davranışlarını incelemeden önce sistemi ele almalı ve onu eleştirmeliyiz.



• Dünya genelinde bir sağın yükselişiyle yani daha doğrusunu söylemek gerekirse neofaşizmin yükselişi ile karşı karşıyayız ve bu da göçmenlere yönelik düşmanlığı, ırkçılığı yükseltiyor. Sizce bunun karşısında postmodern kimlik politikalarıyla durulabilir mi?



Ocak ayında İstanbul’daydım ve Taksim’de bir sergiye gittim. Taksim’de Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde, Lizzy Mayrl’in, Bundle isimli güzel ve çarpıcı bir sanat enstalasyonu vardı. Zeminde düzinelerce ve rengarenk başörtüsünden oluşturulmuş bir tümsek vardı. Göçmen kadınlara aitlerdi. Her bir başörtüsü, bir mültecinin kaçarken yanına aldığı bagajı temsil etmek üzere bohça biçimindeydi. Bu sergide tüm bu konuştuklarımıza karşı önemli bir mesaj vardı. Şu soruyu soruyordu: Bir kadının hayatı ve yaşadığı deneyimlerin tamamı geleneklerin ve dini belirleyicilerin görünür taşıyıcısı olunca mı değerli?



Postmodern kimlik politikalarının bir yandan çözüm olarak sunulurken bir yandan da sağın yükselişi probleminin de kökeninde olduğunu söyleyebilirim. Bir çeşit kimlik politikası hemen her zaman ters tepkiyle karşısında bir başka kimlik politikasını ortaya çıkartıyor. Ve de bu politikaların uygulanışında kadınların zorluklarla kazandıkları özerkliklerine zarar verecek gerici ritüellere başvurulmaması gerektiğini düşünüyorum.



• Sağın yükselişinden söz ederken aynı zamanda dünya genelinde bir feminist dalganın yükselişinden de söz ediyoruz. En son 8 Mart’ta milyonlarca kadın sokakları, meydanları doldurdu, feminist grev gerçekleştirdi. Dünyann farklı yerlerinden yükselen bu isyanın kökenine dair ne söylemek istersiniz?



Dünyada hızla yayılan yeni bir feminist dalga mevcut. Eski fikirlere ve terminolojilere sokaklarda ve çevrimiçi olarak meydan okunuyor. Hareketlerin hashtagizasyonu fikirlerin ve stratejilerin daha fazla süreklileşmesini ve daha iyi bir etkileşim almasını sağladı. Yeni bir enerji ortaya çıktı, dünya genelinde kadınlar arasındaki farkılıkları silikleştirdi. Ve bu aynı zamanda feminist hareketi daha kapsamlı hake getirdi.



Otokratik gücün yoğunlaşması tarihte hiçbir zaman kadınların lehine olmamıştır. Tek adam rejmleri her zaman çağdışı kültürel kodlara ve dini politikalara başvurmaya çalışacaktır. Ancak kadınlar için en kötü zamanlar genelde feminist enerjilerin ortaya çıkıp patlaması için en iyi zamandır. Bu sadece Türkiye, Hindistan ve ABD için değil tüm dünya için geçerli. Bu durum bizi rehavetten alıkoyuyor ve örgütlenmeye, harekete geçmeye ve propaganda yapmaya zorluyor. En önemlisi de, bir kez daha, sorgulamayı hatırlıyoruz.



• Hindistan’daki feminist hareket, talepleri ve eylemleri bağlamında dünyadaki yükseliş ile paralellik taşıyor mu?



Hindistan’da feminist hareket genel bir değişim içerisinde. Özgürlük mücadelesinde neredeyse her gün yeni bir söz ve yeni bir eşik yaratılıyor. 2012’de bir halk otobüsünde bir çetenin tecavüz ettiği korkunç olay emsali görülmemiş ulusal bir protesto ve kamuoyu yarattı. Bu süreçten beri kadınların güvenliği önemli bir konu haline geldi. Bu tetikleyicinin ardından tecavüz suçuyla ilgili yasal değişiklikler, cinsel olmayan saldırılarla ilgili kurulan dille ilgili yeni tartışmalar açtı: Rıza ile ilgili, kadın emeği ile ilgili, kadınların temsiliyeti, ibadet yerlerine erişilebilirlik… 2012’deki olay, Hindistan’da öncelikle şehirlerde olmak üzere aynı zamanda kırsal kesimlerde de yükselen yeni bir feminist dalganın başlangıcı oldu.