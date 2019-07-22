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22.07.2019
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Hint komedyen sahnede hayatını kaybetti, izleyici gösteri sanıp alkışladı

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Hindistan’ın ünlü komedyenleri arasında yer alan Manjunath Naidu, Dubai’deki stand-up gösterisinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Naidu, gösterinin başlamasından kısa süre önce izleyicilere “kendisini kötü hissettiğini” söyleyerek kalp krizi geçirdi.

Ancak izleyiciler bu anların gösterinin bir parçası olarak zannetti ve kahkahalara boğularak dakikalarca alkışladı.

Komedyenin 3 dakika boyunca hareket etmemesi üzerine olayın ciddiyeti anlaşılıp hemen ambulans çağrılsa da Naidu kurtarılamadı.

Olay sonrası komedyenin eşi Grace Chng de haberi Facebook üzerinden doğruladı ve “Sahnede, en iyi işi yaptığı esnada hayatını kaybettiğini’ açıkladı.

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