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21.06.2019
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Hırsızdan müdahalede bulunan yurttaşa: Çalıyorum, ne yapacaksın?

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Bağcılar’da gece geç saatlerde motosiklet çalmaya çalışan bir kişi, bir yurttaş tarafından fark edildi. O anları cep telefonuyla çeken yurttaş, şüpheli şahsı uyardı. Şüphelinin, “Çalıyorum, ne yapacaksın” diye cevap vermesi şaşkına çevirdi.

Gece kimsenin olmadığını düşünen hırsız, park halinde kilitli bulunan motosikletin yanına gelerek, çalmak için uğraştı. Tam bu sırada evinin penceresinde bulunan bir kişi, o anları cep telefonuna kaydetmeye başladı.

Kayıt sırasında duyarlılık gösteren yurttaş hırsıza bağırarak, ‘Ne yapıyorsun’ diye uyardı. Bunun üzerine hırsız, videoyu çeken kişiye, “Çalıyorum, ne yapacaksın” diyerek cevap verdi.

Hırsızlığa teşebbüs eden kişi ardından, video çeken kişinin üzerine yürüdü. Bir süre sonra ise olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu. Yaşanan bu anlar ise sosyal medyada çok kısa sürede yayıldı.

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