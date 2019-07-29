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29.07.2019
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Hırsızlık yapan kişileri sopayla döven market sahibi gözaltına alındı

Hırsızlık yapan 2 kişiyi yakalayarak sopayla döven market sahibi görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alındı.

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İstanbul Esenyurt’ta Ayetullah Özalp isimli market sahibi, hırsızlık yapan 2 kişiyi yakalayarak sopayla dövdü. Bu anları da kameraya çeken market sahibi olay yerine gelen polise “Biz kendi aramızda hallettik. Şikayetçi değiliz” dedi. Görüntüler ortaya çıkınca, market sahibi gözaltına alındı.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olay geçtiğimiz hafta Esenyurt’ta meydana geldi. Marketi bulunan Ayetullah Özalp, dükkanına gelen ve şüphelendiği iki yabancı uyruklu kişiyi kameradan takibe aldı.

Özalp, güvenlik kameralarından takip ettiği şüphelilerin raflardan şampuan ve bir çift çorap alıp, parasını ödemeden dışarı çıktığını görünce iki yakınıyla birlikte onları dışarıda yakalayarak, marketin deposuna götürdü. Bu sırada bu hırsızlık olayı polise ihbar edildi.

DEPODA DÖVDÜ

Özalp , yakaladığı şüphelileri depoya götürdü. Ardından depoda sopayla 2 şüpheliyi dövdü. Üstelik döverken de kameraya kaydetti. Bir süre sonra polis olay yerine geldi. Özalp polise “Biz kendi aramızda hallettik. Şikayetçi değiliz” dedi. Bunun üzerine polis tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı.

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Özalp, daha sonra olaydan yakaladığı hırsızları döverken çektiği görüntüleri haber yaptırttı. Haber yapılmasıyla ortaya market sahibinin 2 şüpheliyi sopayla döven görüntüleri de ortaya çıktı. Bunun üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyu hemen savcılığa bildirdi. Savcılığın talimatı üzerine market sahibi gözaltına alınarak ifadesi alındı.

İfadesinde “Başkalarının canı yanmasın diye görüntüleri verdim haber yaptım daha yapamasınlar” diye konuştu. Hakkında soruşturma açılan marketçi ifadesinin ardından serbest kaldı.

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