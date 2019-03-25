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25.03.2019
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Hızlı trene 12 yıllık rötar

2007 yılında yatırım programına alınıp, 2010 hedefi konan Kapıkule-Halkalı Demiryolu Hattı Projesi, 2022 yılına kaldı

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İktidara geldiğinden bu yana kaynakları ‘betona’ aktaran iktidarın, Halkalı-Kapıkule arasında saatte 200 km hızla giden tren için koyduğu hedef 12 yıl saptı. 2010’da tamamlanmasına yönelik hedef, 2022’ye atıldı, böylece proje 12 yıllık rötar yapmış oldu.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, AKP’nin demiryolları için kaynak bulamadığını belirterek, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı için 2019 yılı Yatırım Programı’na sadece 2 milyon lira ödenek konduğunu hatırlattı. Aygün, “Maalesef aynı iktidar Cumhurbaşkanı’nın yazlık ve kışlık sarayları için 950 milyon TL ödeneği ayırmaktan rahatsız olmamakta” dedi.

Aygün, şöyle devam etti: “Proje için henüz ihaleye dahi çıkılmadı. Hızlı tren, Trakya için hayal oldu. Yatırım Programı dikkate alındığında bu hattın 2022’de tamamlanması da zor görünüyor. Bu hattın modernizasyon maliyeti 2007 yılında 840 milyon TL iken, bu rakam 2018 yılında 3 milyar 213 milyon 841 bin TL’ye, 2019 yılında 7 milyar 414 milyon 15 bin TL’ye fırladı. Projenin sadece geçen yıla göre maliyeti, döviz kurundaki artıştan dolayı yüzde 130,8 arttı. İktidar, projeye 2018 yılında 4 milyon 445 bin TL harcadı. 2019 yılında ise sadece 2 milyon TL yatırım yapılması hedeflendi.”

BAKANIN AÇIKLAMALARI MASAL

Aygun, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’ın hızlı tre hattının Çerkezköy-Kapıkule bölümünün AB fonlarıyla yapılacağı yönündeki açıklamasına dikkat çekerek, “Yapım ihalesi ilan aşamasında olan bu yeni hattın inşaatlarına 2019 yılında başlanacağını bildiren Bakan’ın söylemleri, 2019 yılı Yatırım Programı ile örtüşmemektedir! Zira ihaleye çıkılacak bir proje için 2019 Yılı Yatırım Programı’na 2 milyon lira ödenek konulması, havanda su dövüldüğünü, yurttaşların aldatıldığını ortaya koymaktadır!” diye konuştu.

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