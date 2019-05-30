Hollanda’da 24 saatlik grev

Hollanda’da emeklilik yasasının iyileştirilmesini isteyen binlerce toplu taşıma çalışanının grevinin ardından dün inşaat ve diğer sanayi sektörlerinde greve gidildi.

Sendikalar Arnhem, Eindhoven, Groningen ve Den Haag kentlerinde kitlesel mitingler düzenledi. Grevler FNV, CNV ve VCP sendika konfederasyonları tarafından düzenlendi.

Çalışanlar, “Herkese emeklilik hakkı, ağır mesleklerde çalışanların daha önce emekli olabilmesi, emeklilik yaşının 66’da dondurulması ve emeklilik maaşlarının yükseltilmesi” taleplerinin hükümet tarafından kabul edilmesini istiyor.

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FNV tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümet ile emeklilik yasasının iyileştirilmesine yönelik hala anlaşmaya varılamadığı ve geçen senenin sonunda sendika ile hükümet ve iş veren arasında görüşmelerin tıkandığı, bu yüzden grev kararı alındığı belirtildi.

HÜKÜMETLE MÜZAKEREDEN SONUÇ ÇIKMADI

Emekliliğin yeniden düzenlenmesi için sendikalar ve hükümet arasında yapılan görüşmeler geçen yılın sonunda anlaşmaya varılamadan sonlandırılmıştı. Sendikalar emeklilik yaşının 66’da dondurulmasını, ağır mesleklerde çalışanların daha önce emekli olabilmesini, emeklilik maaşlarının yükseltilmesini ve istisnasız herkesin emeklilik hakkına sahip olmasını talep ediyor.