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01.07.2019
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Hollanda’da bisiklet sürücülerine cep telefonu yasağı

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Hollanda’da bisiklet sürerken cep telefonu kullanmak yasaklandı.

Hollanda Altyapı ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren bisiklet sürerken cep telefonu, tablet, müzik çalar ve kamera gibi elektronik eşyaları kullanmanın yasaklandığı belirtildi. 

Açıklamada, yeniden düzenlenen “trafikte cep telefonu kullanımı” yasasına göre bisiklet sürerken cep telefonu veya başka bir elektronik cihaz kullanmanın cezasının 95 avro olduğu ifade edildi.

Yasağın sadece bisikleti sürme durumunda geçerli olduğu, cep telefonunun trafik güvenliğini tehlikeye sokmadan eller serbest olarak kullanılabileceği bildirildi.

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