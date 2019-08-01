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01.08.2019
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Hollanda’da burka yasağı yürürlüğe girdi: 150 euro cezası var

Hollanda'da burka yasağı yürürlüğe girdi. Yasağa uymayanların para cezalarının Müslümanların kurduğu Nida partisi tarafından karşılanacağı bildirildi.

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Hollanda’da geçen yıl onaylanan burka yasağı yürürlüğe girdi. Yasağa uymayanlar 150 euro para cezasına çarptırılacak. Ülkede Müslümanların kurduğu Nida partisi, burka yasağı kapsamında verilecek cezaları üstlenecek.

Hollanda İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren, kişilerin, eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde yüzlerini tanınmayacak şekilde tekstil, maske veya kask gibi unsurlarla kapatmasının yasaklandığı belirtildi. 

Açıklamada, yasağın geçerli olduğu söz konusu yerlerde çalışanların, burkalı kadınların yüzünü açmasını veya binayı terk etmesini isteyebileceği, buna uyulmadığı takdirde ise polisin devreye girebileceği ve kişinin ceza alma riski olduğu ifade edildi.

Yasağın, yüzünü işi nedeniyle kapatmak zorunda kalan kişileri, uzun süre hastanede kalan hasta ve onun ziyaretçileri ile eğlence ve kültürel etkinliklerde kullanılan maskeli giysileri kapsamadığı kaydedildi.

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Hollanda’da yaklaşık 150 burkalı kadın olduğu tahmin ediliyor.

Hollanda basınında çıkan haberlerde ise burka yasağına uymayanların en az 150 euro para cezasına çarptırılacağı belirtildi.

Ülkede Müslümanların kurduğu Nida partisi, iki hafta önce burka yasağı kapsamında verilecek cezaları üstleneceklerini duyurmuştu.

Din özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle Hollanda Danıştayı tarafından tavsiye edilmeyen yasa, 2016’da Temsilciler Meclisi tarafından çoğunlukla kabul edilmişti.

Hollanda Senatosu da geçen sene, uzun süredir üzerinde tartışılan tasarıyı onaylamıştı.

Amsterdam, Rotterdam ve Utrecht belediye başkanları geçen yıl, yasayı uygulamayı düşünmediklerini açıklamışlardı.

Kaynak:AA

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