22.03.2019
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Hollanda’da eyalet meclisi seçimlerini aşırı sağcı parti kazandı

birgun.net birgun.net

Hollanda’da dün yapılan, Senatodaki sandalye sayısını etkileyen eyalet seçimlerinde ilk sonuçlara göre en çok oyu seçime ilk kez katılan aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) alırken, hükümet ortakları Senatodaki çoğunluğunu kaybedecek.

Ülkede dün yaklaşık 13 milyon seçmen, 12 eyalet meclisindeki 570 üyeyi belirlemek üzere sandık başına gitti.

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Hollanda Ulusal Haber Ajansının (ANP) haberine göre, senatodaki sandalye sayısını etkileyen eyalet seçiminin galibi seçime ilk kez katılan ve Temsilciler Meclisinde iki milletvekili bulunan aşırı sağcı FvD partisi oldu.

Başbakan Mart Rutte başkanlığındaki 4 partiden oluşan koalisyon hükümeti ise senatodaki çoğunluğunu kaybedecek.

Sandıkların yüzde 93’ünün açıldığı seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, öne çıkan partilerden FvD Partisi 86, Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) 78, Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) 74, Yeşil Sol (GL) 61, İşçi Partisi (PvdA) 53, Demokrat 66 (D66) 40, aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) 41, Hristiyan Birlik Partisi (CU) 32 üye çıkarırken 105 üye ise diğer partilere dağıldı. 

Eyalet meclislerindeki üyelerin oylarıyla belirlenen, 27 Mayıs’ta yapılacak senato seçimlerinde ise eyalet seçimlerinin sonuçlarına göre, aşırı sağcı FvD’nin 12, VVD’nin 12, CDA’nın 9, GL’nin 9, PvdA’nın 7, D66’nın 6, aşırı sağcı PVV’nin 5, CU’nun 4, Sosyalist Partinin (SP) 4, Hayvanlar Partisinin (PvdD) 3, 50 Plus Partisinin 2 ve Reformcu Devlet Partisinin (SGP) 2 sandalye alması bekleniyor.

Buna göre, PVV ve FvD ile birlikte aşırı sağcı partilerin toplam sandalye sayısının 9’dan 17’ye çıkacağı senatoda toplam 75 sandalyeden 38 sandalyesi bulunan koalisyon ortakları VVD, CDA, D66 ve CU partilerinin sandalye sayısı 31’e düşecek. 

Sandık başına giden yaklaşık 13 milyon seçmenin, eyalet meclislerinde yer alacak isimleri belirlemek için oy kullandığı seçimin resmi sonuçları 25 Mart’ta açıklanacak.

Eyalet ve Senato seçimleri

Ülke yasalarına göre, senatörler doğrudan halk tarafından değil 12 eyalet meclisinde görev yapan 570 üyenin oylarıyla belirleniyor.

Senatoda bulunan 75 senatör, Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinden geçen kanunları onaylama ve veto yetkisine sahip.

Ülkede Senato seçimleri 27 Mayıs’ta yapılacak.

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