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25.03.2019
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Hollanda’da ırkçılığa karşı binler buluştu

birgun.net birgun.net

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, 21 Mart Komitesi tarafından ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteri düzenlendi. Farklı siyasi partiler ve çok sayıda kurum tarafından desteklenen gösteri kapsamında Dam Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kişi, Dokwerker Meydanı’na kadar yürüyüş yaptı.

Kapitalizme kapılar kapalı

Göstericiler, ellerindeki, “Mültecileri ve göçmenleri değil, kapitalizmi ve ırkçılığı suçla” ve “Mültecilere kapı açık, kapitalizme değil” yazılı pankartlar ve , “Irkçılığı durdur”, “Mültecilere kapımız açık, ırkçılara değil”, “Herkes eşittir”, “Hollanda doldu, bütün ırkçılar sınır dışı”, “Irkçılık bir fikir değildir” ve “İnsan ol, saygılı ol” yazılı dövizler eşliğinde yürüdü.

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Aşırı sağ güçleniyor

Hollanda Senatosu’nu etkileyen 20 Mart’ta yapılan eyalet meclisi seçimlerinin galibinin aşırı sağ partisi olmasına işaret edilen konuşmalarda, aşırı sağcıların seçimlerle güçlendiği kaydedildi.

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