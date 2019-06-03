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03.06.2019
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Hollanda’da mülteci kampında kalan 1600’den fazla çocuk kayıp

Hollanda’da mülteci kampında 4,5 yıl içerisinde yaklaşık bin 600 mülteci çocuk kayboldu.

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Fotoğraf: İHA

Hollanda’da yapılan bir araştırmaya göre 4,5 yıl içerisinde yaklaşık bin 600 çocuk mülteci kamplarında kayboldu.

Ülkedeki NRC gazetesinde yer alan haberde, gazetenin kaybolan sığınmacı çocuklarla ilgili yaptığı araştırmada Merkezi Mültecileri Barındırma Organı (COA) ve vasilik görevi yapan Nidos Vakfından bilgiler toplandığı belirtildi.

Bu bilgiler doğrultusunda ülkedeki yaklaşık bin 600 mülteci çocuğun kaybolduğunun ve akıbetlerinin bilinmediğinin ortaya çıktığı ifade edilen haberde, mülteci çocukların insan tüccarlarının eline düştüklerine dair sinyaller alındığı kaydedildi. Haberde, çocukların bir kısmının da farklı Avrupa ülkelerindeki akraba ve arkadaşlarının yanına gittiğinin düşünüldüğü bildirildi.

Nidos Vakfı’nın verileri daha önceki araştırmalara dahil edilmediği için sayının bilinenden daha fazla olduğuna işaret edilen haberde, kaybolan mülteci çocukların büyük kısmının Fas, Afganistan, Cezayir, Suriye ve Eritre kökenli oldukları aktarıldı.  

Haberde, bu ülkelerden gelen mülteci çocukların ülkede oturma izni alma şanslarının az olduğu aktarıldı.

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