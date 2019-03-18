Hollanda’da tramvayda silahlı saldırı: 3 kişi öldü, saldırgan yakalandı

Hollanda’nın Utrecht kentinde yolcu tramvayında silahlı saldırı meydana geldi. Saldırı 3 kişi yaşamını yitirdi. Utrecht polis şefi, saldırganın yakalandığını duyurdu.

Utrecht polisi, 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarında silahlı saldırının gerçekleştirildiğini, saldırı sebebiyle yaralıların olduğunu duyurdu. Polis, açıklamasında saldırının bir ‘terör eylemi olma ihtimalinin’ de değerlendirildiğini belirtti.

SALDIRININ FAİLİ TÜRK

Görgü tanıkları saldırı sonrası kırmızı renkli bir otomobilin bölgeden ayrıldığını; saldırganın içinde olabileceğini söyledi.

Hollanda polisi, saldırının faili olarak 37 yaşında Türk kökenli Gökmen Tanış’ın bilgisi ve fotoğrafını paylaştı.

BBC Türkçe’ye konuşan Utrecht’te yaşayan Türk bir iş adamı, Gökmen Tanış’ın 2 Temmuz 1981 Yozgat doğumlu olduğunu, daha önce Çeçenistan’a gidip savaştığını söyledi.

Türk iş adamı Tanış için, “Birkaç sene önce IŞİD’le bağlantısı nedeniyle tutuklanıp bırakıldı. Türk toplumuna pek karışmazdı, münzevi bir tipti.” dedi.

“SALDIRGANIN YAKINLARI: AİLEVİ MESELE”

Hollanda’daki silahlı saldırıda şüpheli Gökmen Tanış’ın “ailevi meselelerden” dolayı tramvaydaki bir yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığı iddia edildi.

AA’nın aktardığına göre, Hollanda medyasında yer alan haberlere göre, zanlı Tanış, bir kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla iki hafta önce hakim karşısına çıktı.

Tanış’ın yakınları, silahlı saldırıdaki şüphelinin “ailevi meselelerden” dolayı tramvaydaki bir yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığını iddia etti.

Hollanda emniyet kaynakları yerel basına yaptıkları açıklamada ise “terör saldırısı” dışındaki ihtimaller üzerinde durduklarını, olayın “ailevi sebeplerden” kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.

Öte yandan, Hollanda polisi yaralı sayısını güncelleyerek 9’dan 5’e indirdi.

Utrecht Belediyesi, kent sakinlerine yönelik evlerinde kalmaları yönündeki uyarıyı kaldırdı.

BABASI KONUŞTU

Gökmen Tanış’ın babası Mehmet Tanış’ın, yıllar önce Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı beldesinden ailesiyle Hollanda’ya gittiği, 2008’de eşinden boşanıp Türkiye’ye döndüğü ve Kayseri’ye yerleştiği öğrenildi. İkinci evliliğini yapan Mehmet Tanış, ilk eşinden olan ve Hollanda’da yaşamaya devam eden oğlu Gökmen Tanış ile 11 yıldır görüşmediklerini söyledi.

DHA’ya konuşan baba Tanış, oğlunun amcasının kızı ile evlendiğini, 2 ay sonra boşandıklarını belirtti.

Saldırıdan bilgisinin olmadığını dile getiren baba Mehmet Tanış, “Oğlumla 11 yıldır diyaloğum yok, konuşmuyoruz. 2008 yılından bu yana görüşmediğim birisi. Saldırıyı gerçekleştirmesiyle alakalı, o insanın o anki psikolojisini bilemem. Aynı evde yaşadığın evladını bile tanıyamıyorsun. Yaptıysa cezasını çeksin. Ben ne yapabilirim ki. Hiç kimsenin birilerinin canını almasına hakkı yok. Olayı yapan Hollanda’da, ben buradayım. Ben 11 yıl önce dönüş yaptım. Kim olursa olsun, dediğiniz şekilde ise ne yaptığını, nasıl yaşadığını ben bilemiyorum. Ben onları, onlar da beni reddetti, konuşmuyoruz. Daha önce saldırgan tavırları yoktu. Aradan 11 yıl geçti. Ne oldu, neler yaşadı bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

RUTTE’DEN AÇIKLAMA

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı’nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, “Eğer yapılan saldırı terörse bir tek cevabımız var. Bizim hukukumuzun üstünlüğü ve demokrasimiz şiddetten daha üstündür.” dedi.

Hollanda Başbakanı Rutte, düzenlediği basın toplantısında, saldırı karşısında tüm ülke olarak şoke olduklarını belirterek, “Bir terör saldırısı, bizim toplumumuzun toleransına saldırıdır. Eğer yapılan saldırı terörse bir tek cevabımız var. Bizim hukukumuzun üstünlüğü ve demokrasimiz şiddetten daha üstündür.” diye konuştu.

Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçesi Maxima da sosyal medyadan, Utrecht’te yaşanan saldırıda 3 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntülü oldukları mesajını paylaştı.

Kral ve Kraliçe, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu, saldırıya maruz kalanların ve ailelerinin yanında olduklarını kaydetti.

Diğer taraftan polisin olaya yakın mesafedeki bir apartmanda operasyon düzenlediği görüldü.