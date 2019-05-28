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29.05.2019
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Hollanda’da toplu taşıma işçilerinden grev

birgun.net birgun.net

Hollanda’da emeklilik yasasının iyileştirilmesini isteyen binlerce toplu taşıma işçisi greve çıktı.

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (FNV) çağrısıyla binlerce toplu taşıma işçisi, ülke genelinde bir günlük greve gitti. 

Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda grev nedeniyle yaklaşık 80 uçuş iptal edildi. 

FNV tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümet ile emeklilik yasasının iyileştirilmesine yönelik hala anlaşmaya varılamadığı ve geçen senenin sonunda sendika ile hükümet ve iş veren arasında görüşmelerin tıkandığı, bu yüzden grev kararı alındığı belirtildi. 

Açıklamada ayrıca yarın da farklı sektörlerde çalışanların bir günlük grev yapacağı kaydedildi.

Binlerce toplu taşıma çalışanı aynı gerekçelerle daha önce de birçok kez greve gitmiş, taleplerin yerine getirilmemesi halinde yeni grevlerin yapılacağını duyurmuştu.

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