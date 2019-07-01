Hollanda’daki tramvay saldırısının zanlısı ilk kez hakim karşısına çıktı

Hollanda’nın Utrecht kentinde 18 Mart’ta düzenlenen tramvay saldırısının zanlısı Gökmen Tanış, 90 günlük ek gözaltı süresinin ardından bugün ilk kez mahkemeye çıktı. İfade vermeyi reddeden Tanış, “Kimsenin inancımızla dalga geçmesine izin vermem” dedi.

BBC’de yer alan habere göre 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı saldırının zanlısı 38 yaşındaki Tanış, ilk duruşmaya katılmayı reddetmişti.

Mahkemeye zorla getirilmesi kararlaştırılılan Tanış, sabah saatlerinde elleri kelepçeli olarak Utrecht Mahkemesi’ne getirildi.

Yozgat Boğazlıyan nüfusuna kayıtlı zanlı, mahkeme başkanının, neden avukat istemediğine ilişkin sorusuna, “Ben bir demokrat değilim ve mahkemenizi tanımıyorum. Bunu birkaç kez açıkladım ama siz sormaya devam ediyorsunuz” karşılığını verdi.

Hakimin, “zanlı” diye söz etmesi üzerine Tanış, “Zan yok. Ben kabul ettim, ikrar ettim” dedi.

Gökmen Tanış, susma hakkını kullanmak istediğini söyledi. Mahkeme başkanı, yıllardır Hollanda’da yaşayan birinin neden demokrasiye inanmadığını merak ettiğini belirterek, Tanış’a, “Silahının kabzasından ne yazıyor, söylemek ister misin?” diye sordu.

Tanış, duruşma salonunda kelepçeli olarak oturtuldu.

Mahkeme başkanı, Gökmen Tanış’ın inceleme hakimine verdiği ilk ifadeden bölümler okudu.

Buna göre zanlı, gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili olarak, “Kimsenin inancımızla alay etmesine izin vermem. Sizin pırlantadan, bizimse kumdan yapılmadığımızı göstermek istedim” dedi.

Dava, 23 Eylül’e ertelendi.

Polis ve radikalleşme alanındaki uzmanlardan oluşan 50 kişilik ekip, hırsızlık, soygun, gasp, adam yaralama ve tecavüzden hüküm giyen Tanış’ın nasıl radikalleştiğini araştırıyor.

Tanış; “terör amaçlı cinayet”, “yaralama” ve “saldırı” ile suçlanıyor.