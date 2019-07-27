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27.07.2019
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Hollandalı koşucu aracında 50 kilo uyuşturucuyla yakalandı

birgun.net birgun.net

Hollandalı sürat koşucusu Madiea Ghafoor, polisin Alman sınırı yakınlarındaki rutin kontrolü sırasında arabasında 50 kilogram metamfetamin ve ecstasy bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Düsseldorf’ta antrenmana gideceği öğrenilen 26 yaşındaki sporcu, yasaklı madde taşıdığı iddialarını reddetti.

Polis, Ghafoor’un arabasında bulunan 50 kilogram metamfetamin ve ecstasy’nin tahminen 2 milyon euro değerinde olduğunu açıkladı.

Sporcunun 2018’de Hollanda Ulusal 400 metre şampiyonluğu bulunurken 2016 Rio Olimpiyatları’nda da 4×400 bayrak yarışında takımın parçalarından biriydi.

Haberler karşısında ‘şok olduklarını’ açıklayan Hollanda Atletizm Federasyonu, sporcunun suçlu bulunması durumunda spor kariyerini mahvedeceğini belirtti.

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