Honda ‘elektrikli vizyon’ stratejisini genişletiyor

ERSOY YAŞAR

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Japon otomobil üreticisi Honda’nın Türkiye’deki otomobil üretim operasyonunu sonlandırma kararının küresel otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon alanında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak uygun üretim kapasitesinin sağlanması gerekliliği nedeniyle alındığı belirtilmişti.

Marka, yaptığı duyuruyla 2025’e kadar tüm modellerinin elektrikli olarak üretilmesinin planlandığını açıkladı.

Markanın, ‘Elektrikli Vizyon’ stratejisi kapsamında yeni elektrikli şehir otomobilinin adı ‘Honda-e’ olarak açıklanırken; yeni nesil Jazz modeli ise gelişmiş Multi-Mode Drive (i-MMD) teknolojisine sahip hibrit güç ve aktarma organı ile satışa sunmaya hazırlanıyor.

Strateji kapsamında, 2025’e kadar Avrupa satışlarının yüzde 100’ünün elektrikli araçlardan oluşturulması da hedefleniyor. 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda üretime hazır olan prototipi sergilenen Honda-e, Urban EV Concept’inden geliştirilen ilk model. Avrupa genelinde 22 bin adedin üzerinde talep alan kompakt boyutlu elektrikli otomobil Honda-e, sportif arkadan çekişli formunun yanı sıra güç aktarma sistemleriyle de markaya özgü sürüş dinamikleri sunuyor.

Honda’nın popüler küçük hatchback modeli olan Jazz’ın yeni neslinde kullanıma sunulacak olan hibrit sistemi ise Honda’nın SUV modeli CR-V’nin hibrit versiyonunda da bulunuyor. Yeni nesil Jazz’ın uluslararası ilk gösterimi ise 24 Ekim’de kapılarını açacak Tokyo Otomobil Fuarı’nda olacak.