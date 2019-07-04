Honduras’ta balıkçı teknesi battı: 27 ölü

Honduras’ta balıkçı teknesi battı, 27 kişi hayatını kaybetti, 9 kişiyse kayboldu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Honduras’ın Karayip Denizi kıyısındaki Puerto Lempira kentinin 130 kilometre kuzeyinde “Captain Waly” isimli balıkçı teknesi battı.

Honduras Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Jose Meza meydana gelen olayda 27 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Ayrıca, sabah saatlerinde aynı bölgede “Miss Francely” isimli başka bir balıkçı teknesinin de battığı ve bu tekneden birçok kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Meza, ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

