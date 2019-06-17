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17.06.2019
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Hong Kong hâlâ sokakta

Hong Kong’da zanlıların ana kara Çin’e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin süresiz ertelenmesine rağmen yüz binlerce kişi dün yine sokaklara döküldü

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Hong Kong’da yüz binlerce kişi, zanlıların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin iptali için protestolara devam etti. Protestocular, dün askıya alınan tasarının tamamen iptal edilmesi ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş yöneticisi Carrie Lam’ın istifa etmesi talebiyle sloganlar atarak hükümet binasına doğru yürüdü.

Carrie Lam, dün yaptığı basın toplantısında, “toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığı” için yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulunmayan pek çok kişi tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

Çin destek vermişti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, önceki gün yaptığı açıklamada Pekin yönetiminin Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi Baş yöneticisi Carrie Lam’ın yasal düzenlemeyi askıya alma kararını desteklediğini ve bu karara saygı duyduğunu bildirmişti.

ABD’ye ‘ihtiyat’ uyarısı

Öte yandan, ABD merkezli düşünce ve araştırma kuruluşu RAND Corporation’ın raporunda, Hong Kong’da zanlıların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı devam eden protestolara yönelik ABD yönetiminin tavırlarında ‘ihtiyatlı davranması gerektiği’ belirtildi.

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Kuruluş tarafından yayımlanan raporda, 2014’te ‘şemsiye devrimi’ olarak adlandırılan demokrasi yanlısı sokak protestoları ve sonrasındaki gelişmelerin ışığında Hong Kong’un geleceği masaya yatırılarak, Hong Kong-Çin ilişkilerinde ekonomik ve siyasi eğilimler, gelecekteki olası senaryolar değerlendirildi. Raporda “ABD, Hong Kong’daki demokrasi yanlısı gruplara göstereceği desteğin, Pekin tarafından Çin Komünist Partisi rejimini yıkma amaçlı örgütlü bir girişimin parçası olarak yorumlanabileceğini bilmelidir” dendi.

NE OLMUŞTU?

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin’e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeler 3 Nisan’da Meclise sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin’in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan’a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong Parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı. Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong’un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan’a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

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