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01.07.2019
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Hong Kong’da eylemciler meclisi bastı

Hong Kong'da Çin yönetiminin özerk bölgeye müdahalelerine tepki gösteren eylemciler yerel meclisi bastı. Cam kapıları kıran eylemciler meclise girdi.

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Hong Kong’da eylemciler yerel idarenin meclisini basarak binayı işgal etti. Hong Kong’un İngiltere’den Çin’e devredilmesinin 22. yıldönümünde yapılan eylemlerde, protestocular Hong Kong üzerinde artan Çin kontrolüne tepki gösterdi.

Washington Post’un haberine göre eylemcilerin meclis binasının etrafındaki demirleri aştıkları ve cam kapıları kırarak meclisi işgal ettikleri aktarılıyor. Hong Kong yönetimi, yönetimin ‘daha açık’ ve ‘uzlaşmacı’ olacağını duyurmuş, ancak yapılan açıklamalar eylemleri yatıştırmaya yetmemişti.

Polis yerel meclisi işgal eden eylemcilere müdahale etmeyi sürdürürken, binanın içinde onlarca eylemcinin bulunduğu söyleniyor. Polis tarafından yapılan açıklamada polisin “toplanma hakkına ve ifade özgürlüğüne saygı duyduğu”, ancak eylemlerin şiddet içerdiği savunulurken, eylemlerden uzak durulması istendi.

Eylemler Hong Kong’un özerkliğinin azaltılacağı yönündeki endişeler üzerine başlamıştı. Çin yönetimi, tepkiye sebep olan düzenlemeleri geri çekse de, eylemler devam ediyor.

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