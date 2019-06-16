Hong Kong’da hükümetten geri adım

Hong Kong’un lideri Carrie Lam, yoğun protestolara yol açan zanlıların sınır dışı edilmesini kolaylaştırmaya yönelik yasa tasarısının askıya alındığını duyurdu.

Hong Kong’da Çin Halk Cumhuriyeti aleyhine faaliyet gösterdiğinden kuşkulanılan kişilerin Çin makamlarına teslim edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısı dev bir protesto dalgası başlatmıştı. Carrie Lam, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, yasa tasarısının ertelendiğini duyurdu. Pekin yönetimine bağlığıyla bilinen özel idari bölge statüsündeki Hong Kong’un lideri Lam, “Hükümet tasarıyı askıya almaya karar verdi” ifadesini kullandı. Tasarı askıya alınmasına karşın, ülkede bugün de konu ile ilgili geniş çaplı protestolar düzenlenecek.

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NE OLMUŞTU?

Geçen hafta yüz binlerce gösterici Hong Kong’un ana caddelerini trafiğe kapatarak hükümet bölgesine giriş çıkışlara engel olmuştu. Protestolardan sonra Hong Kong Özerk Yönetimi Yasama Konseyi, tasarının ertelenmesini gündemine almıştı. Hong Kong 1997 yılında İngiltere tarafından Çin’e iade edilmesinden bu yana, özel idare adı altında özerk bir konuma sahip.