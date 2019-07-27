Hong Kong’da öfke dinmiyor

Hong Kong’da eylemcilere çete saldırısını protesto etmek için uluslararası havaalanında 11 saatlik oturma eylemi yapıldı.

Uçuş görevlileri ve havaalanı çalışanlarının da katıldığı eylemde “Turistlere uyarı: Polise ya da hükümete güvenmeyin” gibi sloganlar dikkat çekti. Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong’da zanlıların Pekin’e iadesine yönelik tartışmalı tasarıdan geri adım atılmasına rağmen protestolar dinmiyor. Geçen hafta maskeli, beyaz kıyafetli, demir sopalı bir grubun Yuen Long metro istasyonunda protestoculara saldırıp onlarca kişiyi yaralaması, tepkileri yeniden büyüttü.

YAYIN YASAĞI KALDIRILSIN

Protestocular, sloganları gümrük muayene uyarılarına benzettikleri pankartlara yazdı ve uçuş güvenliği talimatlarıyla ilgili sesli mesajlar gibi okudu.

Polisin protestoculara saldırmadan önce açtığı uyarı nitelikli bayraklara benzetilen pankartlarda “Turistlere uyarı: Polise ya da hükümete güvenmeyin” yazısı dikkat çekti. Geçen haftaki saldırıya sahne olan Yuen Long’da yarın toplanıp yürüme planına polisten izin çıkmadı, ama yılmayan organizatörler yasağın kalkması için başvuru yaptı. Muhalefet milletvekilleri, aktivistler ve Yuen Long sakinleri, saldırıya uğrayanların acil yardım çağrılarına polisin karşılık vermesinin neden yarım saatten uzun sürdüğü ve saldırı olabileceği uyarılarına rağmen yurttaşları korumak için neden hiç önlem alınmadığına dair bağımsız soruşturma talep ediyor.