Hong Kong’da protestolar tasarı erteletti: ‘Geri döndük’

Hong Kong’da on binlerce kişi suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeyi protesto etmek için dün günün erken saatlerinden itibaren Hong Kong sokaklarındaydı. Yapılan protesto gösterileri etkili oldu ve hükümet yasal düzenleme görüşmelerini ileri bir tarihe erteledi.

Zanlıların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme tasarı 3 Nisan’da Meclise sunulmuştu. Sunulduğu andan itibaren şiddetli tartışmalara ve eylemlere neden olan yasa tasarısı Çarşamba günü Konsey tarafından görüşülecekti. Ancak on binlerce insanın yasa değişikliğine karşı Hong Kong’un ana caddelerini trafiğe kapatması ve hükümet bölgesine giriş çıkışlara engel olması sonuç verdi ve Hong Kong özerk yönetimi tarafından yapılan açıklamayla yasal düzenlemeye ilişkin konsey toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Hong Kong Lideri Carrie Lam, protestocuları destekleyen işçi kesimi grevleriyle de karşı karşıya kaldı.

22 KİŞİ YARALANDI

Polisin göstericilere yönelik yoğun biber gazı kullanması ve sert müdahalesi dikkat çekerken, South China Morning Post’un haberine göre, 22 kişi polisin saldırısı sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yapılması planlanan yasal düzenleme şüphelilerin Çin’e, Çin’in Makao Özel İdari Bölgesi’ne ve Tayvan’a iadesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Hong Konglu yetkililer, bir cinayet zanlısının Tayvan’a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini ve suçluların iade edilmesinin sadece uzun süreli tutukluluk gerektiren ağır suçlarda uygulamaya konacağını belirterek düzenlemeyi savunmaya devam ediyor. Hong Kong’un 1997 yılından itibaren özel idare adı altında özel bir konuma sahip ancak düzenlemeye karşı çıkanlar yapılması planlanan değişikliğin Hong Kong’un özgürlüklerini ortadan kaldırılacağını düşünüyor. Ayrıca yasa karşıtları, yasanın çıkması halinde bunun, Çin’in Hong Kong’daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Guardian’a konuşan İki yaşında bir çocuğu olan 30 yaşındaki Grace Chan, “Çocuğumun güvenlik duygusunun olmadığı bir yerde büyümesini istemiyorum. Yasanın kaçakların peşinden gideceğini söyleseler de, siyasi amaç için çok kolay kullanılabilir” dedi.