Hopa Çay İstanbul Şenliği 16 Mart’ta

Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Hopa Çay gönüllüleri ile İstanbul Şenliği’nde buluşuyor. Şenlik, 16 Mart Cumartesi Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’ın da katılacağı şenlikte Karadenizli sanatçılar sahne alacak.
Umut dolu bir deneyimin ürünü olan Hopa Çay Kooperatifi’nin düzenlediği şenlikte, Bayar Şahin, Onur Akın, Hikmet Akçiçek, Erdal Güney gibi isimler şarkılarıyla, türküleriyle Hopa Çay dayanışmasını büyütecek.
Şenlik, 16 Mart Cumartesi günü saat 19.30’da Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde.