Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün gazetesi yazarı Hrant Dink’in katledilmesine ilişkin davada, 2007 yılında tutuklanıp ardındansa serbest bırakılan ve geçtiğimiz günlerde dava kapsamında 15 yıl hapse çarptırılan Tuncay Uzundal, bugün İzmir’de yakalandı. Uzundal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UZUNDAL’A 15 YIL VE YAKALAMA KARARI

Geçtiğimiz günlerde Dink’in öldürülmesine ilişkin görülen ana davadan zaman aşımının dolması ihtimaliyle dosyaları ayrılan Yasin Hayal, Ogün Samast Erhan Tuncel ve Tuncay Uzundal’ın da arasında bulunduğu 9 sanık hakkında karar verilmişti. Kararda Erhan Tuncel’e 99,5 yıl, Ogün Samast’a 2,5 yıl, Yasin Hayal’e 7,5 yıl hapis cezası verilmişti. Tuncay Uzundal hakkında ise Dink’in öldürülmesine yardım etmekten dolayı 15 yıl hapis cezasına hükmedilmişti. Mahkeme, firari olan Uzundal hakkında yakalama kararı da çıkarmıştı.

İZMİR’DE YAKALANDI

Bugün İzmir’de gözaltına alınan Tuncay Uzundal’ın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından SEGBİS aracılığıyla hakim karşısına çıktığı öğrenildi. Tuncay Uzundal Hrant Dink’in öldürülmesine yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.