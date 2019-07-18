Huawei: Android kullanmaya devam edeceğiz

Çinli Huawei şirketinden yapılan açıklamada, Hongmeng işletim sisteminin akıllı telefonlar için olmadığı ve şirketin akıllı telefonlarında Amerikalı Google’ın Android işletim sistemini kullanmayı sürdürmek istediği bildirildi.

#BREAKING: @Huawei says Hongmeng operating system is not for smartphones and the company intends to continue to use Google's Android operating system for its smartphones pic.twitter.com/8cL52Wp2me — China Xinhua News (@XHNews) July 18, 2019