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18.07.2019
Anasayfa SON DAKİKA Huawei: Android kullanmaya devam edeceğiz

Huawei: Android kullanmaya devam edeceğiz

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Çinli Huawei şirketinden yapılan açıklamada, Hongmeng işletim sisteminin akıllı telefonlar için olmadığı ve şirketin akıllı telefonlarında Amerikalı Google’ın Android işletim sistemini kullanmayı sürdürmek istediği bildirildi.

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