Huawei CEO’su: Apple’ın boykot edilmesine karşıyım

Çin teknoloji markası Huawei’nin kurucusu ve CEO’su Ren Zhengfei en büyük rakibi Apple’ın Çin’de boykot edilerek cezalandırılmasına karşı olduğunu söyledi.

ABD’nin Çin ile ilişkilerinde tansiyonu yükseltmesine karşın, Çin’in buna karşı bir misilleme yapmasının yanlış olduğunu düşündüğünü söyleyen Zhengfei, “Apple benim öğretmenim. Bizim önümüzden ilerliyor. Öğrenci olarak neden öğretmenime karşı geleyim?” ifadelerini kullandı.

Huawei CEO’su, şirketinin bir pazarlık kozu olarak kullanılmasını “büyük bir şaka” olarak değerlendirdi.

YÜZDE 30 DÜŞÜŞ

Araştırma firması Canalys’e göre bu yılın ilk çeyreğinde Çin’deki iphone satışları yüzde 30 oranında düştü.

ABD Ticaret Bakanlığı, Mayıs ayının başında Çin markası Huawei’yi Amerikan şirketleri ile iş yapmalarını yasaklayarak ticarette kara listeye almıştı.