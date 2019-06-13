24.8 C
Istanbul
13.06.2019
Anasayfa TEKNOLOJİ Huawei, ilk 5G aramasını gerçekleştirdi

Huawei, ilk 5G aramasını gerçekleştirdi

Huawei ve Faroese Telecom, Faroe Adaları'ndaki ilk 5G çağrısını haziranda gerçekleştirdi. Test çağrısı, Huawei Mate 20X ile yapıldı.

birgun.net birgun.net

Huawei ve Faroese Telecom, 2015 yılından bu yana devam eden iş ortaklıkları çerçevesinde Faroe Adaları’ndaki ilk 5G çağrısını haziranda gerçekleştirdi.

Huawei açıklamasına göre, dünyanın önde gelen 5G teknolojisi üreticilerinden Huawei’nin kurduğu altyapı ve sağladığı ekipmanlarla gerçekleşen test çağrısı, Huawei Mate 20X ile yapıldı.

Faroe Adaları, karada ve deniz altında bulunan çok sayıdaki tüneli ve geniş alana yayılan dağlık coğrafyasıyla mobil kapsama alanını tamamlama konusunda pek çok coğrafi zorluğa sahip. Buna rağmen Faroe Adaları, sahip olduğu etkileyici mobil kapsama alanıyla dikkat çekiyor.

Huawei, dünyanın dört bir yanındaki operatörlerle bugüne kadar 46 5G sözleşmesi imzaladı ve 100 binden fazla 5G baz istasyonunun kurulumunu gerçekleştirdi.

Huawei, böylelikle 170’ten fazla ülkenin ilk 5G şebeke sağlayıcısı oldu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,621AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

ABD, Umman Körfezi’ndeki tanker patlamasından İran’ı sorumlu tuttu

HABER MERKEZİ -
Umman Körfezi'nde bugün meydana gelen patlamayla ilgili ABD'den açıklama geldi.
Devamını Oku

Hulusi Akar, İYİ Parti grubunu ziyaret etti

birgun.net -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Meclis Grubu'nu ziyaret etti.
Devamını Oku

BDDK’nin şikayetiyle 50 gazeteci ve yazara dava açıldı: Kriz var ama kriz var demek yasak

Ozan Gündoğdu -
Aralarında Mustafa Sönmez, Merdan Yanardağ, Sedef Kabaş gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu...
Devamını Oku

Berfin Yıldız’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

birgun.net -
Bolu'nun Gerede ilçesinde 18 yaşındaki Berfin Yıldız'ı başına tabancayla ateş ederek öldüren...
Devamını Oku

Darbe girişiminde JÖAK’ta görevli 9 asker hakkında hapis cezası

birgun.net -
Darbe girişiminde MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nda...
Devamını Oku

Sevgilisi için uçağın tuvaletine ihbar mektubu koydu, müebbet hapis cezası aldı

birgun.net -
Hindistan'da sevgilisini daha fazla görebilmek için bindiği uçağın tuvaletine "Uçakta 12 korsan...
Devamını Oku

İbrahim Kalın’dan Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalar: ABD’nin mektubu sızdırması ciddiyetsizlik

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin açıklama yapıyor.
Devamını Oku

Özgür Özel, Süleyman Soylu’nun traş olduğu berberle görüştü: İlk kez geldi, tesadüfen girdi, o gün tanıştık

birgun.net -
CHP milletvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun traş olduğu berberle görüşerek...
Devamını Oku

Rusya’dan İdlib açıklaması: Türkiye’nin verdiği koordinatlarla teröristleri vurduk

birgun.net -
Rusya, Türkiye'nin verdiği koordinatlar doğrultusunda Suriye'nin İdlib bölgesinde operasyon düzenlediğini açıkladı.
Devamını Oku

TFF’den beIN Sports açıklaması

birgun.net -
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayıncı kuruluş beIN Sports'la ilgili bir açıklama yayınladı.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi