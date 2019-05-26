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26.05.2019
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Huawei kendi işletim sistemini ne zaman çıkartacak?

birgun.net birgun.net

Huawei CEO’su Richard Yu, Huawei’nin kendi işletim sisteminin sonbahara kadar akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazır olacağını belirtti. Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Yu işletim sisteminin uluslararası piyasalar için 2020’nin ilk ya da ikinci çeyreğinde hazır olacağını söyledi.

Yu, “Hâlâ Microsoft Windows and Google Android işletim sistemine bağlıyız. Fakat bunu kullanamazsak, Huawei kendi B planını hazırlayacak ve kendi işletim sistemini kullanacaktır” dedi.

Yu ayrıca, “Bunu yapmak istemiyoruz ancak ABD hükümeti bizi bunu yapmaya zorluyor. Bu tür bir yaptırım sadece bizim için değil, ABD için de kötü olacaktır çünkü biz ABD pazarını destekliyoruz” dedi.

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Huawei’nin Google’ın Android işletim sisteminden yararlanamayacağı fakat uygulanan ticari kısıtlamaların 90 günlüğüne askıya alındığı açıklanmıştı.

Apple büyük zarar görebilir

ABD’nin Huawei’ye ticari kısıtlamalar getirmesinin ardından Goldman Sachs analistleri, bu yaptırımdan en büyük zararı Apple’ın görebileceğini belirtti. Analistler, ülkenin yasağa karşı misilleme kararı vermesi durumunda Çin’in Apple’ın kârını yüzde 29’a kadar yaralayabileceğini söyledi. Çin, Apple’ın toplam iPhone satışlarının yüzde 17’sini oluşturuyor.

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