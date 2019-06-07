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07.06.2019
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Huawei yaptırımlarına Facebook da katıldı

birgun.net birgun.net

ABD merkezli teknoloji devi Google’ın geçtiğimiz günlerde Huawei’yle ortaklığını bitirmesinin ardından bir başka hamle de sosyal medya devi Facebook’tan geldi.

NTV’nin aktardığı habere göre Facebook, yeni Huawei telefonlara önceden yüklenmiş olan Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamalarının yüklenemeyeceğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Huawei telefonu ile hali hazırda bu uygulamaları kullananlar, uygulamaları kullanıp güncelleme almaya devam edecek.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz haftalarda ABD merkezli şirketlerinin “ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden” ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından Google, Çin merkezli Huawei ile işbirliğini sınırlandırma kararı almıştı.

Daha sonra ise ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei’ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.

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Söz konusu karar Huawei’nin mevcut akıllı telefonlarının ve tabletlerinin güncellenmesi için gerekli ABD yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak.

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