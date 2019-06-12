Huawei yeni işletim sistemi için Rusya ile görüşüyor

Google’ın Android lisansını iptal ettiği Çinli teknoloji devi Huawei’nin akıllı telefonlarını global pazarda tutabilmek için Aurora işletim sisteminin geliştiricisi, Moskova merkezli Russian Mobile Platform şirketiyle görüştüğü belirtildi.

RT’nin aktardığı habere göre Çinli şirket, şu anda Android’in yerini alması için Aurora isimli işletim sistemi üzerine Moskova merkezli Russian Mobile Platform ile pazarlığa oturdu.

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Guo Ping’in Rusya Dijital Kalkınma ve İletişim Bakanı Konstantin Noskov ile olası anlaşmayı ele aldığı bildirildi. Açıklamaya göre, Çinli telefonlar halihazırda Aurora kurulu cihazlarını test ediyor.

Öte yandan konunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli lider Xi Jinping arasında gerçekleşen resmi görüşmede ele alındığı ifade edildi. İki lider, Aurora işletim sisteminin Huawei akıllı telefonlarında kullanılması olasılığını ve Huawei’in üretim kuruluşlarının Rusya’da yerelleştirilmesi konularını değerlendirdiği belirtildi.

Geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump’ın kararının ardından Google başta olmak üzere birçok ABD merkezli teknoloji şirketi Huawei’e sağladıkları yedek parça ve yazılım desteklerini kestiklerini duyurmuşlardı.

Washington, Çinli teknoloji şirketlerini Pekin adına casusluk yapmakla suçlamasının ardından atılan adımın yüksek güvenlik endişeleriyle gerçekleştiği bildirilmişti.