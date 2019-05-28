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29.05.2019
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Huawei: Zafer bizim olacak

birgun.net birgun.net

Huawei CEO’su Ren Zhengfei basına yaptığı açıklamada, Huawei’in ABD’ye bağlı olmadığını belirterek, “Zafer bizim olacak” dedi.

Huawei CEO’su Ren Zhengfei, Çin basınına ABD ile yaşanan kriz hakkında açıklama yaptı.

Huawei’in ABD’ye bağlı olmadığını ve Çinli şirketin ABD’nin yasağı konusunda endişe etmediğini söyleyen Zhengfei, “Zafer bizim olacak” dedi.

Asıl kaygısının, beşeri bilimler de dahil olmak üzere Çin’deki eğitim kalitesini artırmak olduğunu vurgulayan Zhengfei, Huawei’in zaten her yerden en üst düzey yetenekleri çekebildiğini ifade ederek, “Çin’in gelişmekte, başarılı ve güçlü olduğundan emin olmalıyız” diye konuştu.

“Kızım hapishaneden doktorasını tamamlayıp çıkacak”

ABD ile Huawei arasında yaşanan kriz sonucu tutuklanan kızı Meng Wanzhou’nun hapse girmesinin beklendiğini belirten Zhengfei, bundan endişe duymadığını, Wanzhou’nun eğitimine hapishanede de devam ederek doktorasını tamamlayıp çıkacağına inandığını dile getirdi.

Ren Zhengfei, “Endişelenmiyorum çünkü kızım da çok iyimser. Kendi kendine çalışabilen bir insan. Cezaevinde doktor olacak ve hapishaneden doktora derecesini tamamlamış olarak çıkacak” dedi.

Çin ve ABD’nin son tarife misillemeleri

ABD Başkanı Donald Trump 8 Mayıs’ta, 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’e yükselttiğini duyurmuş, Çin de buna cevap olarak 60 milyar dolar değerindeki ABD mallarına yüzde 5 ile yüzde 25 ilave gümrük vergisi getirildiğini açıklamıştı.

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Ayrıca Trump, Amerikan şirketlerinin ulusal güvenlik riski teşkil eden firmalara ait telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan kararnameyi imzalamış, ticari kara listeye Huawei de eklenmişti.

Kaynak:İHA, DHA

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