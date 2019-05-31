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01.06.2019
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Huawei’den ABD’ye misilleme: Çok sayıda Amerikalı çalışan geri gönderildi

birgun.net birgun.net

Huawei’nin ABD ile devam eden görüşmeleri sonlandırma kararı aldığı ve Çin’deki genel merkezde çalışan çok sayıda Amerikalı çalışanı ülkelerine geri gönderdiği öğrenildi.

ABD’nin Huawei’ye yönelik kısıtlama kararının ardından bir karşı hamle de Huawei’den geldi.

The Financial Times’ın aktardığına göre, şirket yönetimi çalışanlarına ABD ile yapılan bütün görüşmeleri sonlandırma talimatı verdi ve Çin’deki genel merkez binasında çalışan çok sayıda Amerikalı personeli de ülkelerine geri gönderdi.

İKİ HAFTA ÖNCE GÖNDERİLDİ

Gazeteye konuşan Huawei’nin baş stratejisti Dang Venşuan, Amerikalı çalışanların ABD’nin Huawei kararının hemen ardından, iki hafta önce ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı.

ABD’nin söz konusu kararının alındığı dönemde Çin’de ABD’li delegelerle düzenlenen bir atölyenin de ‘acımasızca dağıtıldığını’ söyleyen Dang, “Amerikalı delegelerinin dizüstü bilgisayarlarını toplamaları, ağlarını izole etmeleri ve Huawei tesislerini terk etmeleri istendi” dedi.

Dang ayrıca, Huawei çalışanları ve Amerikan vatandaşları arasındaki etkileşimin de sınırladığını söyledi.

Kaynak:Sputnik

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