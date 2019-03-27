9.3 C
Istanbul
27.03.2019
Anasayfa GÜNCEL Hukuk fakültesi bitirenlere baraj sınavı geliyor

Hukuk fakültesi bitirenlere baraj sınavı geliyor

birgun.net birgun.net

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, “Yıllardır avukatlık sınavı peşindeydik. Avukatlık sınavı olmayacak ama başka bir şey olacak. Hukuk fakültesini bitirenlerden avukat, hakim, savcı veya noter adaylığına başvuracak olanların, bu mesleklere girişte aşmaları gereken bir baraj sınavı geliyor,” dedi.

Feyzioğlu, Samsun Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşide konuştu.

Metin Feyzioğlu, Adalet Bakanlığı ile yargı reformu çalışması içinde olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

“Umut ediyorum nisan ayında Sayın Bakan tüm ayrıntılarını açıklayacak. Avukatlıktan gelen, adliye koridorlarında avukatlık yapmış bir Bakan ile bunca yıldan sonra çalışabildiğim için çok mutluyum. Birbirimizi anlayabiliyoruz ve çözüm de getirebiliyoruz. Yıllardır avukatlık sınavı peşindeydik. Avukatlık sınavı olmayacak ama başka bir şey olacak. Hukuk fakültesini bitirenlerden avukat, hakim, savcı veya noter adaylığına başvuracak olanların, bu mesleklere girişte aşmaları gereken bir baraj sınavı geliyor. Baraj muhtemelen 70 olacak.”

İlginizi çekebilir:  Avukatlar açlık grevini sonlandırdı: ‘Hukuksuzluk deşifre edilmiştir’

Sınavı geçen kalitede öğrenci yetiştirmeyen hukuk fakültelerinin kontenjanını doldurmaması gerektiğini belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:

“Sınava girmeyen veya sınavı geçemeyenlere de elbette iş bulmak lazım. Yıllarca polis akademisi öğrencilerine hukuk dersi vermeye çalıştık. Başarılı olamadık, çünkü dünyaya bakış açımız farklı. Dünya bunun yolunu bulmuş. Hukuk fakültesi mezunlarını rütbeli polisliğe yönlendiriyor. Gerçekten çözüm oluyor. İlk adımdan itibaren hukuk kurallarını hukukçu gibi bilen bir kişinin iyi bir polislik eğitimi almasından söz ediyorum. Buna Adalet Bakanımız son derece sıcak bakıyor. Bildiğim kadarıyla İçişleri Bakanımız da çok sıcak bakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da sıcak bakarsa, bu işin Avrupa’ya parmak ısırtacak bir proje olarak gelişmesini sağlamak da bizim görevimiz olmalı. Orta vadede ise tüm avukat, hakim ve savcıların Fransa’da olduğu gibi yüksek lisans zorunluluğuna tabi tutulması, Almanya’daki gibi iki devlet sınavından sonra mesleğe başlamaları gerekir.”

İlginizi çekebilir:  11 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 'iyi hal' indirimi

- Reklam -

SON HABERLER

Hukuk fakültesi bitirenlere baraj sınavı geliyor

birgun.net -
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Yıllardır avukatlık sınavı peşindeydik. Avukatlık...
Devamını Oku

UNESCO’dan Ayasofya açıklaması

birgun.net -
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesi kararının, örgütün ilgili...
Devamını Oku

Binali Yıldırım’dan HDP açıklaması

birgun.net -
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "HDP aday göstermediğine göre...
Devamını Oku

Cinsel istismardan 62 yıl hapse çarptırılan şeyhe 10 yıl daha ceza

birgun.net -
Konya'da 5 erkeğe 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada 62 yıl...
Devamını Oku

Elliott ve Vacarme ile düş kurduk

birgun.net -
ASLI ATASOY Borusan Müzik Evi ve Kod Müzik...
Devamını Oku

Bozkırdan esip geldiler

Burak Abatay -
Congulus 60’lardan günümüze gelmiş gencecik ve heyecan veren bir grup. Saykodelik tınıların...
Devamını Oku

OHAL sonrası TSK’den bin 164 ihraç

birgun.net -
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar, Milli Savunma Bakanı...
Devamını Oku

Bakan Pakdemirli’den ‘adiler’ sözüne açıklama

birgun.net -
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, büyük tepki çeken "Bu adilere sandıkta...
Devamını Oku

Halkın istemediği hiçbir şey olmayacak

Uğur Koç -
İstanbul’un marka ilçelerinden biri Kadıköy. “CHP’nin kalesi” denilse de CHP’li Kadıköy Belediye...
Devamını Oku

Dikili Salimbey Mahallesi Muhtar Adayı Ayşe Hamarat Ortaköy: Yalnızlık duygusunu dayanışmayla yok edeceğiz

birgun.net -
LÜTFİ UZUNKALA İzmir Dikili’nin Salimbey Mahallesi’nde bir...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi