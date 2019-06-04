Hukuki komedya

31 Mart’ta sandık kurullarının ‘hukuka uygun olarak’ belirlenmediği gerekçesiyle seçimi iptal eden Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bu kurulları görevlendiren seçim kurulu başkanları ve müdürlerinin 23 Haziran’da yine görev alacağını duyurdu.

YSK’nin kararı, Şişli İlçe Seçim Kurulu Seçmen Kütük Bürosu Müdürü Hatice Çelebi’nin 30 Mayıs’ta gönderdiği ve “Soruşturma geçiren ilçe seçim müdürleriyle yeniden seçime gidilecek olmasının doğru olup olmadığı” konusunda görüş talep ettiği dilekçeye yanıt olarak alındı.

YSK’nin kararında seçim müdürlüklerinin işleyişine dair hazırlanmış olan genelgeye atıfta bulunuldu ve “Görev değişikliği hususunda bu aşamada yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi” denildi.

Çelebi’nin dilekçesinin, “Hukuksuzluğu YSK’nin yüzüne vurmak” anlamına geldiğini bildiren İyi Parti YSK Temsilcisi Aylin Özgül Kırmızıoğlu, “Seçimlerin gerçek iptal sebebinin sandık kurulları ile ilgili bir konu olmadığını gördük” dedi. Çelebi’nin dilekçesine verilen yanıtın, seçimlerin iptal sebebi ile çeliştiğini söyleyen Kırmızıoğlu, “31 Mart’ta aslında her şey hukuka uygundu. Eğer hukuksuz bir iş yapılmış olsaydı aynı kişiler görev almaz hatta bu kişiler hakkında dava açılırdı” diye konuştu.

’HANİ USULSÜZLÜK VARDI?’

YSK’nin kararına CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de tepki gösterdi. İl ve ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin 23 Haziran’da da görev alacak olmasını, “31 Mart’ın beraatı” olarak değerlendiren Erkek, “YSK bu dönemde iktidarın isteklerini yerine getirme çabasıyla sürekli kendisini inkâr eden kararlar veriyor” dedi.

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DERİN ÇELİŞKİLİ KARARLAR

Erkek, şöyle devam etti: “Demek ki bu insanlar suçsuzdu ve bu bir bahaneydi. Gerekçe oluşturamadılar. 31 Mart seçimlerinde hiçbir şey olmadığı, herkesin görevini yerine getirdiği bir kez daha görüldü. YSK, hiçbir haklı neden olmadığı halde seçimi iptal ettiği için derin çelişkili kararlar alıyor.”

AKP de YSK’nin seçim kuruluyla ilgili son kararına itiraz ederken, CHP Sözcüsü Faik Öztrak karara şöyle tepki gösterdi: “İlçe Seçim Kurulu Başkan ve müdürlerinin kusuru varsa aynı Başkan ve müdürlerle seçimi yenilemek neden? Başkan ve müdürlerin bir kusuru yok ise seçimi yenilemek neden?”

Öte yandan YSK’nin itirazı Şeker Bayramı sonrası karara bağlaması bekleniyor.

HSK’YE BAŞVURU

CHP’nin YSK Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) yapılacak başvuru hakkında konuştu. 10 Haziran’da HSK’ye gidileceğini bildiren Yakuğoplu, “YSK, İstanbul İlçe Seçim Kurulları Başkanları, seçim müdürleri ve üyeleri için önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Daha sonra yapılan duyuru, işlemsiz olarak geri çekildi.

Şimdi ise 2802 Sayılı Kanun’un 86’ncı Maddesi’ne dayanarak 10 Haziranda HSK’ye suç duyurusunda bulunulacak” dedi.