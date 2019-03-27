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27.03.2019
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Hukuksuz güvenlik soruşturması AYM’den döndü

AYM, gardiyan olmak için sınava giren ve sınavı kazanmasına karşın “çocuk yaşta” işlediği bir suç nedeniyle güvenlik soruşturmasından “ret” yanıtını alarak atanamayan yurttaşı haklı buldu. Adalet Bakanlığı’nı suçlu bulan AYM, güvenlik soruşturması kararının iptalini istedi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Anayasa Mahkemesi (AYM) 18 yaşından küçükken suç işlediği için kamuya ataması yapılmayan yurttaşı haklı buldu. Yüksek Mahkeme, Adalet Bakanlığı’nı Kanunları çiğnediği için suçlu buldu, güvenlik soruşturması kararının iptal edilmesine hükmetti.

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Fatih Karaman isimli yurttaş, 18 yaşından küçük olduğu sırada işlediği bir suç nedeniyle 2002 yılında 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yaşı küçük olması nedeniyle aldığı hapis cezası, para cezasına çevrilen Karaman yedi yıl sonra gardiyan olmak için başvuruda bulundu. 501 kişinin işe alınması planlanan ilan sonucunda Karaman, 300’üncü sırada işe kabul edildi. İşe başlamak için hazırlık yapan Karaman’a Adalet Bakanlığı tarafından güvenlik soruşturması sonucunda “ret” yanıtı verildi. Karara itiraz eden Karaman’ı Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi ve Danıştay da haklı bulmadı.

ÖZEL HAYATA SAYGI BAŞVURUSU

Bunun üzerine “Kanunen verilmemesi gereken kişisel verilerin idari makamlara açıklanması ve güvenlik soruşturmasında esas alınması nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği”ni iddia eden Karaman, AYM’ye başvurdu.

Yüksek Mahkeme, Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne bu kaydın nasıl bulunduğunu sordu. Emniyet cevabında, yaptıkları araştırma sonucunda Karaman hakkında bir suç nedeniyle hazırlık tahkikatı yapıldığının tespit edildiğini ve bunun üzerine mahkeme ile görüşerek bu karara erişildiğini ifade etti.

KANUNEN HATALI İŞLEM

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ise AYM’ye gönderdiği yazısında, Kanun gereği, 18 yaşından küçükken işlenen suçlara dair kayıtların, güvenlik soruşturmaları kapsamında kamu kurumlarına gönderilemeyeceğini bildirdi.

TAZMİNAT TALEBİNE RET

Özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine hükmeden AYM, güvenlik soruşturmasından alınan ret yanıtının iptal edilmesi için yeniden yargılama yapmak üzere Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi’ne yazı gönderilmesine karar verdi. AYM, Karaman’ın tazminat talebini ise reddetti.

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