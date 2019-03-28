8.6 C
Istanbul
28.03.2019
Anasayfa ÖZEL Hukuksuz soruşturma AYM’den döndü

Hukuksuz soruşturma AYM’den döndü

AYM, gardiyanlık sınavını kazanmasına rağmen ‘çocuk yaşta’ işlediği bir suç nedeniyle güvenlik soruşturmasından ‘ret’ yanıtını alarak ataması yapılmayan yurttaşı haklı buldu. Adalet Bakanlığı’nı haksız bulan AYM, güvenlik soruşturması kararının iptalini istedi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Anayasa Mahkemesi (AYM) 18 yaşından küçükken suç işlediği için kamuya ataması yapılmayan yurttaşı haklı buldu. Yüksek Mahkeme, Adalet Bakanlığı’nı Kanunları çiğnediği için suçlu buldu, güvenlik soruşturması kararının iptal edilmesine hükmetti.

Fatih Karaman isimli yurttaş, 18 yaşından küçük olduğu sırada işlediği bir suç nedeniyle 2002 yılında 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yaşı küçük olması nedeniyle aldığı hapis cezası, para cezasına çevrilen Karaman yedi yıl sonra gardiyan olmak için başvuruda bulundu. 501 kişinin işe alınması planlanan ilan sonucunda Karaman, 300’üncü sırada işe kabul edildi. İşe başlamak için hazırlık yapan Karaman’a Adalet Bakanlığı tarafından güvenlik soruşturması sonucunda ‘ret’ yanıtı verildi. Karara itiraz eden Karaman’ı Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi ve Danıştay da haklı bulmadı.

İlginizi çekebilir:  Bildiriyi izne bağlamak ifade özgürlüğüne aykırı

Bunun üzerine “Kanunen verilmemesi gereken kişisel verilerin idari makamlara açıklanması ve güvenlik soruşturmasında esas alınması nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği”ni iddia eden Karaman, AYM’ye başvurdu. Yüksek Mahkeme, Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne bu kaydın nasıl bulunduğunu sordu. Emniyet cevabında, yaptıkları araştırma sonucunda Karaman hakkında bir suç nedeniyle hazırlık tahkikatı yapıldığının tespit edildiğini ve bunun üzerine mahkeme ile görüşerek bu karara erişildiğini ifade etti.

KANUNEN HATALI İŞLEM

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ise AYM’ye gönderdiği yazısında, Kanun gereği, 18 yaşından küçükken işlenen suçlara dair kayıtların, güvenlik soruşturmaları kapsamında kamu kurumlarına gönderilemeyeceğini bildirdi.

TAZMİNAT TALEBİNE RET

Özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine hükmeden AYM, güvenlik soruşturmasından alınan ret yanıtının iptal edilmesi için yeniden yargılama yapmak üzere Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi’ne yazı gönderilmesine karar verdi. AYM, Karaman’ın tazminat talebini ise reddetti.

- Reklam -

SON HABERLER

Hukuksuz soruşturma AYM’den döndü

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Anayasa Mahkemesi (AYM) 18 yaşından küçükken suç işlediği için kamuya ataması yapılmayan...
Devamını Oku

Malatya’da deprem

birgun.net -
Malatya'nın Arguvan ilçesinde bu sabah Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana...
Devamını Oku

Belediyeler, dernek ve birliklere 1 milyar kaynak ayırdı: Sayıştay, Bakanlığa harcamaları sordu

Sebahat Karakoyun -
Belediyelerin kâr amacı gütmeyen dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık gibi kurumlara...
Devamını Oku

Güzel günlere geldik

NAZIM ALPMAN -
Türkiye yani ülkemiz çok ama çok değişik günlerden geçiyor. Eski Türkiye ile...
Devamını Oku

‘Golan Tepeleri İsrail toprağı değil’

Diren Deniz Sarı -
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) daimi üyelerinden Fransa ve İngiltere ile geçici...
Devamını Oku

Mozambik’te kolera Nijerya’da sıtma

birgun.net -
Afrika ülkeleri salgın hastalıkların pençesinde. Batı Afrika ülkelerinden Nijerya’da, hayvanlardan insanlara geçen...
Devamını Oku

Tarrant Avusturya’lı ırkçılarla bağlantılı

birgun.net -
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye saldırarak 51 kişiyi öldüren 28 yaşındaki...
Devamını Oku

‘Gözlem altına alınmak hasta olunduğu anlamına gelmez’

birgun.net -
Türkiye Psikiyatri Derneği, kızının katilini arayan baba Şaban Vatan’ın gözlem altına alınmasıyla...
Devamını Oku

Hastalar ölüme terk ediliyor: Ameliyathane bozulmuş!

DİLARA ŞİMŞEK -
AKP’nin övündüğü sağlık sistemindeki sorunlar büyüyor. Hastalar, tedavi sürecinin uzun zamana yayıldığını...
Devamını Oku

Hadi be Alper!

L. DOĞAN TILIÇ -
Şunun şurası üç gün kaldı. İktidarın “beka sorunu” dediği seçimde, onca da...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi