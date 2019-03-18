18.03.2019
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Hükümet karşıtı protestoya polis saldırısı

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Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da “5 milyondan yalnızca biri” sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestoya katılanlar devlet televizyonu binasına girince polis eylem yapanlara saldırdı.

Bu hafta 15’incisi düzenlenen eyleme katılmak üzere başkent sokaklarına çıkan halk, muhalefet liderleriyle birlikte Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) binasına girerek canlı yayına bağlanmak istedi. Jandarma ve polis ekipleri binanın tüm çıkışlarını kapattı. İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic yaptığı açıklamada, RTS binasına girenlerin içerideki gazetecilerden bazılarını darp ettiğini iddia ederek eyleme katılan herkesin yargılanacağını söyledi. Polis, binaya girenleri dışarı çıkarırken bina önünde toplanan kalabalık “(Cumhurbaşkanı) Vucic’i tutuklayın” sloganları attı. Eyleme katılanlar geçen hafta da RTS binasının çıkışını kapatarak binanın kapılarına üzerinde Aleksandar Vucic’in fotoğrafının ve “yalancı” ifadesinin yazılı olduğu afişler asmıştı.

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NE OLMUŞTU?

Sırbistan’daki hükümet karşıtı protestolar, 15 hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic’in saldırıya uğramasıyla başlamıştı.

Stefanovic, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde başına vurulan metal çubukla yaralanmıştı. Muhalefet kanadının geçen yıl aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi, her cumartesi Belgrad’da toplanma kararı almıştı.

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