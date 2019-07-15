Hükümet pancarı unuttu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, 2019 şeker pancarı alım fiyatlarının henüz açıklanmamasına tepki gösterdi. Pancar çiftçilerinin sorunlarını dinleyen Keven’e pancar çiftçileri iki ay sonra hasadı yapılacak şeker pancarı için hala bir fiyat açıklanmadığını ve bunun ciddi mağduriyete neden olduğunu iletti.

Şeker pancarı üreticilerinin sorunlarına cevap aramak için Türk Şeker A.Ş. ile görüşüldüğünü ifade eden Keven, kendilerine muğlak ifadelerle geri dönüş yapıldığını bildirdi. Keven, “Şeker pancarı ülkemiz için stratejik bir üründür ancak geldiğimiz noktada hükümetin 17 yıldır izlediği tarımı bitirme politikası sonucu şeker pancarı üretimi sorun yumağına dönüşmüştür” dedi. Geçmiş yılları hatırlatan Keven, devamlı miting alanlarında açıklanan şeker pancarı fiyatı için, “Ne oldu da bu sene açıklanamadı” diye sordu.

DOLARA YENİK DÜŞTÜ

Çiftçilerin git gide yoksullaştığına da dikkat çeken Keven,ürün fiyatlarının dolardaki artışa yenik düştüğünü ifade ederek şunları söyledi:

“Şeker pancarı çiftçisi gitgide yoksullaşıyor ve alım gücü düşüyor. Mazotu gübresi işçiliği artarken sattığı şeker pancarının fiyatı TL olarak bir miktar artıyor gibi görünüyor ama hem enflasyon artışına hem de doların artışına yenik düşüyor. Ortalama hasat dönemi olan 15 Eylül tarihinde ki kur dikkate alınırsa, 2017 yılında ton başına fiyatı 61 dolar iken 2018 yılında 38 dolara gerilemiştir. Bu yıl ise fiyatın ne olacağı meçhul.”

