17.6 C
Istanbul
16.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Hükümet pancarı unuttu

Hükümet pancarı unuttu

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, 2019 şeker pancarı alım fiyatlarının henüz açıklanmamasına tepki gösterdi. Pancar çiftçilerinin sorunlarını dinleyen Keven’e pancar çiftçileri iki ay sonra hasadı yapılacak şeker pancarı için hala bir fiyat açıklanmadığını ve bunun ciddi mağduriyete neden olduğunu iletti.

Şeker pancarı üreticilerinin sorunlarına cevap aramak için Türk Şeker A.Ş. ile görüşüldüğünü ifade eden Keven, kendilerine muğlak ifadelerle geri dönüş yapıldığını bildirdi. Keven, “Şeker pancarı ülkemiz için stratejik bir üründür ancak geldiğimiz noktada hükümetin 17 yıldır izlediği tarımı bitirme politikası sonucu şeker pancarı üretimi sorun yumağına dönüşmüştür” dedi. Geçmiş yılları hatırlatan Keven, devamlı miting alanlarında açıklanan şeker pancarı fiyatı için, “Ne oldu da bu sene açıklanamadı” diye sordu.

DOLARA YENİK DÜŞTÜ

Çiftçilerin git gide yoksullaştığına da dikkat çeken Keven,ürün fiyatlarının dolardaki artışa yenik düştüğünü ifade ederek şunları söyledi:

“Şeker pancarı çiftçisi gitgide yoksullaşıyor ve alım gücü düşüyor. Mazotu gübresi işçiliği artarken sattığı şeker pancarının fiyatı TL olarak bir miktar artıyor gibi görünüyor ama hem enflasyon artışına hem de doların artışına yenik düşüyor. Ortalama hasat dönemi olan 15 Eylül tarihinde ki kur dikkate alınırsa, 2017 yılında ton başına fiyatı 61 dolar iken 2018 yılında 38 dolara gerilemiştir. Bu yıl ise fiyatın ne olacağı meçhul.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,388AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Hem yalnız hem çaresiz: Bahtsız kaleciler

ZİYA ADNAN -
Geçen yazıda büyük umutlarla transfer edilmiş, sonrasında hüsranları yaşamış, yaşatmış golcüleri yazmıştım. Atamayanları bir...
Devamını Oku

Önce insan vardı

TURAN ESER -
Önce doğa vardı. Canlı cansız bu âlemde yaşardı. Sonra 200-300 bin yıl...
Devamını Oku

Kapitalizm ve emperyalizm

HAYRİ KOZANOĞLU -
Yunanistan’da Syriza’nın seçim yenilgisini ve Türkiye’nin S-400 füzesavar sistemi satın alması konularını...
Devamını Oku

Hain FETÖ Darbesi ve siyasiler!

FİKRİ SAĞLAR -
Bir ilkokul öğrencisine sorulan bir soruya verdiği yanıt epey zamandır Sosyal Medyada...
Devamını Oku

Erdoğan savunma oynayamaz

Yaşar Aydın -
AKP, kurulduğu günden bu yana gündemi, doğrultuyu belirleyen; kendi dışındaki tüm siyasal...
Devamını Oku

Nobel olmadı S-400 alalım

Nevşin Mengü -
Cumhurbaşkanı pazar günü seçtiği yazar ve gazetecilerle bir araya geldi. 11:00’de başlayan görüşme...
Devamını Oku

Bir mozaik toplaşması

SEVİN OKYAY -
Geçen yıl Moda, Kayıkhane’deki konser haberini alınca ne kadar sevinmiştim. 1980 ve 90’ların...
Devamını Oku

Ne Rus ne ABD silahı!

İBRAHİM VARLI -
Siyasal İslamcılar bir kez daha yanlış politikalarla neden oldukları krizi “milli beka”...
Devamını Oku

Adana’da metil alkol zehirlenmesi: Bir kişi daha yaşamını yitirdi

birgun.net -
Adana'da rahatsızlanarak Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan V.Y. burada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle...
Devamını Oku

AKP belediyeyi kaybetti, borcun boyutu ortaya çıktı

birgun.net -
AKP'li Hüseyin Boz'un Belediye başkanı olduğu Çankırı’da, yerel seçimleri MHP'li aday İsmail...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi