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30.07.2019
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Hükümet zam teklifini revize etti: TÜRK-İŞ bile kabul edilemez buldu

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 200 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesiyle ilgili daha önce yüzde 5+4 olarak verdiği zam teklifini revize etti.

Yeniçağ’ın haberine göre Selçuk, ilk altı aylık dönem için 1 puan artış yaparak, yüzde 6+4 teklifinde bulundu.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, bu teklifin kabul edilemez olduğu cevabını verdi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konfederasyonun 67. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla akşam saatlerinde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’ı Genel Merkez’de ziyaret etti.

Görüşmede, TÜRK-İŞ yönetim kurulu üyeleri Pevrul Kavlak, Ramazan Ağar ve Eyüp Alemdar da hazır bulundu. Bakan Selçuk, 200 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesiyle ilgili daha önce 2019 yılı için verdiği yüzde 5+4 oranındaki teklifi yüzde 6+4 olarak revize etti.

TÜRK-İŞ +3 REFAH PAYI İSTEMİŞTİ

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, gerçekleşen enflasyon rakamının dahi altında olduğunu belirterek bu teklifin kabul edilemez olduğunu tekrarladı. Bakanlığın teklif üzerinde yeni bir değerlendirme yaparak bayramdan önce yeni teklif sunabileceği belirtildi.

TÜRK-İŞ, ücretlere 300 lira seyyanen zam yapılmasını ve bunun üzerine 2019’un ilk 6 ayında yüzde 15 oranında artırılmasını, sonraki 1.5 yıl boyunca da enflasyon + 3 puan refah payı verilmesini istemişti.

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2,075 liraya ve yoksulluk sınırı 6,760 liraya yükseldi

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