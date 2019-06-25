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25.06.2019
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Hükümete güven dipte: İmamoğlu dolara iyi geldi

Seçimler İmamoğlu'nun farkı 62 kat artırmasıyla son buldu. Tarihi fark, piyasaların rahatlamasını, borsanın yükselip doların düşmesini sağladı. Ancak liradaki güçlenme gün sonunda yavaşladı

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TÜİK yenilenen İstanbul seçimlerinin ardından sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre aylık bazda artış gösteren güven endeksleri yıllık bazda eriyor.

200 üzerinden değerlendirilen güven endekslerinde 100 puanın altı güvensizlik olarak yorumlanıyor. Diğer yandan son yıllarda özellikle tüketici güven ve inşaat güven endekslerinin oldukça aşağıda kalması dikkat çekiyor. TÜİK verilerine göre haziran ayında;

Hizmet sektörü güven endeksi: 85,4

Perakende ticaret güven endeksi: 93,2

İnşaat sektörü güven endeksi: 50,4

Tüketici güven endeksi: 57,6 olarak gerçekleşti.

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Prof. Dr. Yalçın Karatepe: Topal Ördek artık AKP’dir

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Türk Lirası’nda değer artışları gözlendi. Amerikan Doları, Türk Lirası karşısında 5,82 seviyelerinden 5,71 seviyelerine kadar geriledi. Dolardaki değer kaybını gazetemiz yazarı Prof. Dr. Yalçın Karatepe BirGün’e değerlendirdi. Karatepe şunları kaydetti:

“Bir süredir siyasette kullanılan ‘topal ördek’ tanımlaması 23 Haziran’da ortaya çıkan sonuçla birlikte tam karşılık bulmuş oldu. Topal ördek artık AKP’dir. Siyasi gücü önemli ölçüde zayıflamış bir iktidarın çatışmacı ve ayrıştırıcı bir siyaset izleme imkânı kalmamıştır. Bu durum hem dış politikada hem de iç politikada siyaseten “dengeleme” sürecinin başlangıcı olacaktır. Bu olumlu bir gelişmedir. Dün kurlarda yaşanan küçük geri çekilmede bunun rolü vardır. Ama unutmamak gerekir ki ekonomik sorunlar gün gibi ortada duruyor. Piyasalar bundan sonra atılacak adımları yakından izleyecektir.”

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“TL’deki ralli sınırlı olacaktır”

Bank of Singapore Sabit Getirili Menkul Kıymetler Araştırma Birimi Müdürü Todd Schubert İstanbul’da seçim sonucunun ekonomik problemleri çözmeyeceğini, jeopolitik sorunları azaltmayacağını, bu nedenle Türk Lirası’nda yaşanan son rallinin sınırlı olacağını söyledi.

Schubert “Türkiye’de riskli varlıklar şimdilik rallisini sürdürebilir, ancak uzun vadede bakıldığında hala ekonomik anlamda sıkıntılı ve siyasi ve jeopolitik risklerle karşı karşıya olan bir ülke görüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

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Ülke riski düşüyor

Seçimlerin İmamoğlu tarafından kazanılmasının ardından risk ve faizler de geriledi. Türkiye’nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS’ler cuma günü 445 baz puandan kapandıktan sonra dün 420 baz puana geriledi. CDS 6 Mayıs’ta seçimlerin yenilenmesi kararının ardından 500 baz puan seviyelerinin üzerine çıkmıştı.

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