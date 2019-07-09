Hükümetin kamu işçileri için zam teklifi bugün açıklanacak

Kamudaki yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020’deki ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ikincisi bugün yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifini sunması bekleniyor.

TÜRK-İŞ TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

Türk-İş, öncelikle düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya çekilmesini, ardından tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam yapılmasını istemişti.

İlk altı ay için yüzde 15 zam talep eden Türk-İş, iki, üç ve dördüncü altı aylar için de enflasyon + 3 puan artış talebinde bulundu. Hükümet ise Türk-İş teklifini kabul etmezken hala kendi teklifini sunmadı.