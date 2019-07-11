Hükümetin Patrik seçimini engellemesine AYM’den ihlal kararı: Din özgürlüğü ihlal edildi

İsmail Arı

Türkiye Ermeni Patrikhanesi’nin Şubat ayında gerçekleştirmek istediği patrik seçiminin İstanbul Valiliği kararıyla engellenmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) hak ihlali kararı çıktı.

Türk Ermeni Patrikhanesi Patriği Mesrob Mutafyan’ın sağlık sorunları nedeniyle görevini yapamaz duruma gelmesinin ardından 2010 yılında Başpiskopos Aram Ateşyan, Patrik Genel Vekili seçildi. Ermeni Cemaati’nin patrik seçiminin yapılacağını İçişleri Bakanlığı’na bildirmesinin ardından İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin bir yazıyla Patrikhane’ye seçimin yapılamayacağı bildirildi. Gültekin tarafından gönderilen yazıda, patrik seçimleri için gerekli şartların oluşmadığı iddia edildi. Bu engellemenin ardından konuyu yargıya taşıyan Ermeni Cemaati, ardından AYM’ye başvurdu. Başvuru gerekçesi olarak, “Cemaatin içişlerine müdahale olduğu, Patrik seçiminin antidemokratik bir şekilde engellendi” belirtildi.

DEMOKRATİK TOPLUM DÜZENİNE UYGUN DEĞİL

Başvuruyu görüşen AYM, patrik seçimine yapılan müdahale ile ilgili hak ihlali kararı verdi. Kararda, “Türkiye Ermenileri Patrikliği seçimi yapılması taleplerinin reddedilmesi nedeniyle başvurucuların din özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bir müdahale olarak değerlendirilemeyeceği kanaatine ulaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

DEVLET KARAR VEREMEZ

Anayasa Mahkemesi kararında, “Ermeni patriğinin hangi hallerde seçileceğine açıkça Bakanlık karar vermiştir. Oysa acil bir toplumsal ihtiyacı karşılama hali dışında yeni bir dini liderin hangi hallerde seçileceğine veya dini liderin seçim usulüne devlet karar veremez. Zira Anayasa Mahkemesinin daha önce de ifade ettiği gibi bir din veya inancın gerekliliklerine ancak söz konusu din veya inancın mensuplarınca karar verilebilir” denildi.

10 YIL BOYUNCA KAYYUM YÖNETTİ

Garo Paylan

HDP Milletvekili Garo Paylan AYM kararını ilişkin BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Patrik 10 yıl önce görevi yapma yeteneğinden yoksun oldu. Atanmış kayyum tarafından Ermeni Cemaati Patrikliği 10 yıl boyunca yönetildi. Bu nedenle AYM kararı çok gecikmiştir” dedi.

Paylan, “Hükümet, bizim geleneklerimize uygun seçim yapmamıza engel olmamalı. Geleneklerimize uygun ve demokratik bir seçim gerçekleşmeli” dedi.