Hükümetten ‘beklenen’ yaklaşım: Nihayetinde bu Allah’ın işi!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’daki sel bölgesine gitti. Pakdemirli, yaşanan sel ve heyelan için, “Uyarılarımızı yaptık ama en nihayetinde bu işler Allah’ın işi, nereden ne olacağını da bilemiyorsunuz” dedi.

GAZETECİLERE AÇIKLAMA

Trabzon’da yaşanan sel nedeniyle Trabzon’un Araklı ilçesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Araklı Kaymakamlığı önünde yaptığı açıklamada HES (Hidroelektrik Santrali) borusunun patladığı bilgisinin gerçek dışı olduğunu öne süren Pakdemirli, “Yani sel, taşkın ve heyelanla ilgili saat 12 civarında uyarılarımızı yaptık ama en nihayetinde bu işler Allah’ın işi, nereden ne olacağını da bilemiyorsunuz” ifadelerini kullandı. Pakdemirli de kayıp kişiler arasında Araklı Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, DSİ (Devlet Su İşleri) çalışanları olduğunu ifade etti.

7 BİNA SELDE YIKILDI

Soylu ise heyelandan dolayı iki derenin birleşerek tahribat yarattığını, 4’ü kullanılmakta olan toplam 7 binanın selde yıkıldığını söyledi.

Bakan Soylu bir gazetecinin, “Olay ilk HES faciası olarak kamuoyuna duyuruldu” yönündeki sözleri üzerine, HES’in faciayla ilgisinin olmadığını savundu. Soylu, “Sayın Bakanımız açıklamış zaten bu tip olaylarda çok doğaldır ilk duyulanın kamuoyuna yansıması ama HES aşağıda, olay yukarıda. Onun için yukardan, çok tepeden kopan bir parçanın sonucu gelmiş bir heyelan” dedi.