Hulusi Akar: NATO’ya taahhütlerimizi eksiksiz yerine getiriyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin NATO’yla ilişkisinde olumsuzluk istemediklerini açıkça dile getirdi. NATO’ya verilen taahhütlerin eksiksiz yerine getirildiğini ifade eden Akar, “Türkiye’nin NATO ile ilişkileriyle alakalı kimsenin olumsuz bir şey söylemeye hakkı yok” dedi.

Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda yapılan tatbikata katılan Akar, burada konuşma yaptı. Akar, “Milli görevleri değil aynı zamanda NATO başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara karşı yaptıkları taahhütlerin de eksiksiz yerine getirildiğini” söyledi.

Akar, “Türkiye’nin NATO ile ilişkileriyle alakalı kimsenin olumsuz bir şey söylemeye hakkı yok. Bu konuda biz karargah çalışmalarından, tatbikatlara veya fiili görevlere olsun, Afganistan’dan Adriyatik’e kadar görevlerimizi eksiksiz yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.